Relegation zur Bezirksliga: Allershausens Aufstiegstraum geplatzt

Nackenschlag in der 28. Minute: Sandersdorfs Michael Detling (l.) verlädt Keeper Florian Stenzenberger und verwandelt den Elfer zum 1:0. © Spanrad

Die Fußballer des TSV Allershausen haben auch das Relegationsrückspiel gegen Sandersdorf verloren. Damit bleiben die Ampertaler in der Kreisliga.

Allershausen – Der Traum vom Aufstieg in die Bezirksliga ist ausgeträumt für die Fußballer des TSV Allershausen: Die Ampertaler verloren nach dem 0:2 im ersten Aufeinandertreffen am Mittwoch auch das Relegationsrückspiel gegen den FC Sandersdorf am Samstag mit 0:1 – vor allem, weil sie zu viele Chancen ungenutzt ließen. Damit bleibt der TSV in der Kreisliga.

Mit zwei großen Reisebussen waren die Fußballer und Anhänger des FC Sandersdorf ans Amperknie gereist. Doch auch im Relegationsrückspiel schien es, als hätten die Gäste einen dritten Bus im eigenen Strafraum geparkt. Wirklich am Spielgeschehen beteiligen wollte sich der Tabellenzweite der Kreisliga 1 auch dieses Mal nicht. Vielmehr fielen die FCS-Kicker von der ersten Minute an mit zahlreichen Fall- und Schreiaktionen nach vermeintlichen Fouls auf. Aber Allershausen ließ sich davon nicht anstecken.

Alles versucht: Stürmer Marc Gundel (r.) und seine Allershausener Teamkollegen hatten in beiden Halbzeiten genug Chancen, um für eine Wende zu sorgen. © Spanrad

Vom Anpfiff weg suchten die Rot-Weißen den Weg zum gegnerischen Tor und wollten den Zwei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel schnell aufholen. Und das wäre durchaus möglich gewesen – doch Stürmer Marc Gundel, der viel Landes- und sogar Bayernliga-Erfahrung mitbringt, schaffte es, aus fünf Metern das leere Gehäuse nicht zu treffen (19.). Schlussendlich war diese Szene symptomatisch für den Allershausener Auftritt am Samstagnachmittag.

Verhängnisvolle Aktion in der 27. Minute

An sich gehörte der erste Durchgang komplett dem TSV – wäre da nicht die Aktion in der 27. Minute gewesen: Keeper Florian Stenzenberger ging gegen Patrick Mack zu ungestüm zu Werke. Schiedsrichter Ronny Schmidt konnte gar nicht anders, als auf Strafstoß zu entscheiden. Michael Detling nahm das Geschenk dankend an und verwandelte sicher (28.). Damit mussten die Allershausener drei Tore erzielen, um zumindest die Verlängerung zu erzwingen. Mehr als ein satter Fernschuss von Maciej Machi, den FCS-Torhüter Marcel Zach gerade noch zur Ecke parierte (40.), sprang in der ersten Halbzeit jedoch nicht mehr heraus.

Faire Geste nach der Partie: Ein Sandersdorfer Spieler tröstet Alex Holzmaier. Den spielerisch stärkeren Allershausenern blieb nicht einmal der Ehrentreffer vergönnt. © Spanrad

Und in Hälfte zwei? Da stellten die Sandersdorfer das Fußballspielen quasi komplett ein, während der TSV mit seinen Torchancen so sorglos umging, dass den Fans von Minute zu Minute banger wurde. „Wenn man in zwei Relegationsspielen kein einziges Tor erzielt, scheidet man verdient aus“, konstatierte der Allershausener Spielertrainer Michael Stiller nach der Partie.

Allershausener Chancenwucher

Entweder stand dem Torerfolg ein erneut prächtig aufgelegter FCS-Keeper im Weg, wie bei Domenik Ballers Schuss in der 58. Minute, oder die TSV-Kicker agierten, wie Alexander Holzmaier in Minute 68, zu zaghaft. Des Weiteren segelte ein präziser Kopfball von Machi nach einer Ecke hauchdünn am Kasten vorbei (73.). Und in der Schlussphase brachte es Kapitän Dominik Kopp zustande, aus zwei Metern das leere Tor nicht zu treffen (86.), ehe erneut Machi auf Höhe des Elfmeterpunkts frei stand und einen Dropkick versuchte, anstatt das Leder anzunehmen und in Ruhe abzuschließen (89.). Selbst der Ehrentreffer sollte den Hausherren nicht vergönnt sein.

Fakt ist: Spielerisch war Allershausen in beiden Partien das bessere Team. Und deswegen fand Spielertrainer Stiller, auch wenn er während der Partie des Öfteren mit den Seinen gehadert hatte, am Ende lobende Worte. „Meine Mannschaft hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert“, so Stiller. „Den Unterschied hat wieder ihr Torwart gemacht.“

