Relegationsnachlese: Haag verliert den Faden, Gammelsdorf macht die Tore

Kein Halten mehr gab es nach dem Schlusspfiff bei Spielern und Fans der FVgg Gammelsdorf. Haags Spielertrainer Volker Lippcke (vorne, l.) war bedient. © Fuchs

Nach dem Relegationskick zur Kreisklasse durfte die FVgg Gammelsdorf feiern. Der VfR-Coach ärgerte sich über die „vielleicht schlechteste Halbzeit der Saison“.

Moosburg – Am Ende sah der 3:0-Relegationserfolg der FVgg Gammelsdorf (wir berichteten) nach einer deutlichen Angelegenheit für das klassenhöhere Team aus. War es aber nur eine Halbzeit lang. Davor hätte der VfR Haag seinen Traum vom Kreisklassen-Aufstieg Realität werden lassen können. Allerdings hat der VfR noch die Chance, über die Zusatzrelegation in die Kreisklasse zu gelangen (siehe Randspalte).

Gammelsdorfs Coach Tobias Weinzierl musste nach dem Spiel anerkennen: „In der ersten Hälfte war Haag besser, hatte auch zwei, drei sehr gute Chancen. Aber in den letzten zehn Minuten vor der Pause ist das Spiel etwas auf unsere Seite gekippt, auch wenn wir da noch keine klaren Möglichkeiten hatten. Das 0:0 in der Halbzeit war für uns insgesamt eher glücklich.“

Volker Lippcke lässt Riesenchance zur Führung aus

Haags Spielertrainer Volker Lippcke, der selbst eine Riesenchance zur Führung ausließ, ärgerte sich nach dem Schlusspfiff: „Die erste halbe Stunde war in Ordnung, aber es hat immer der letzte Schritt zum Tor gefehlt. Ab der 35. Minute haben wir den Faden verloren – und die zweite Halbzeit war dann unterirdisch.“ Vor allem, weil beim Gegner vieles, was in der Kabine angesprochen wurde, klappte und gleich die erste Chance das 1:0 durch Michael Hösl brachte (49.). „Nach dem Gegentor haben wir völlig die Ordnung verloren, da ging gar nichts mehr. Das war vielleicht unsere schlechteste Halbzeit in der ganzen Saison – und das ausgerechnet im Relegationsspiel“, stellte VfR-Trainer Lippcke fest. Er hatte die einzige echte Chance zum Ausgleich, doch sein Schuss von der Strafraumgrenze flog am Lattenkreuz vorbei.

Party im Gammelsdorfer Sportheim

Mehr und bessere Möglichkeiten hatte der Kreisklassist, der sich damit den Klassenerhalt verdiente. FVgg-Trainer Weinzierl war erleichtert, als Youngster Erik Hölzl mit einem abgefälschten Distanzschuss auf 2:0 erhöhte (71.). Michael Hösl packte noch das 3:0 (80.) drauf – und gut zehn Minuten später gab’s bei Spielern und Fans der FVgg kein Halten mehr. Coach Weinzierl war überglücklich: „Jetzt fahren wir ins Vereinsheim und feiern unseren gelungenen Saisonabschluss.“

