Rohrbach kann kommen! BC Attaching bereit für den Bezirksliga-Start

Muhamed Hajric sorgte gegen Dorfen für das vorentscheidende 2:0. © FuPa

Für einen erfolgreichen Abschluss der Vorbereitung haben die Fußballer des BC Attaching gesorgt: Im letzten Test gewann das Team gegen Dorfen mit 2:1.

Attaching – „Wir fühlen uns für den Liga-Auftakt gerüstet.“ Marcus Brunnhuber, Abteilungsleiter des BC Attaching, konnte nach dem abschließenden Testspiel am Sonntagnachmittag gegen den TSV Dorfen zufrieden sein. Das Duell der beiden Bezirksligisten entschieden die Freisinger Fußballer mit 2:1 (1:0) für sich. „Vom Ergebnis her war das in Ordnung“, resümierte Brunnhuber.

„Doppelpack“ von Manuel Thalhammer

Die Attachinger waren in der ersten Halbzeit in Führung gegangen: Nach einem Foul im Strafraum gab es Elfmeter, den Manuel Thalhammer sicher verwandelte (31.). In Hälfte zwei sorgten die Platzherren dann für die Vorentscheidung: Nach einem feinen Angriff über Außen stand Muhamed Hajric im Zentrum goldrichtig und schloss zum 2:0 ab (65.). Die Dorfener kamen zwar noch zum Ehrentreffer, doch den steuerten die Gastgeber bei: Manuel Thalhammer beförderte einen TSV-Pass in die Maschen des eigenen Tores.

Zweikampfstarker Gegner am ersten Spieltag

Am Freitag um 19.30 Uhr geht es nun am ersten Bezirksliga-Spieltag gegen den TSV Rohrbach – und auch für diesen Gegner sieht sich der BCA gerüstet. „Von der Spielweise her dürften sich Dorfen und Rohrbach recht ähnlich sein, also sehr zweikampfstark“, blickt Brunnhuber gespannt auf die erste Liga-Aufgabe.

