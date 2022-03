Rollentausch im Rückspiel

Die SpVgg Kammerberg (mit Lukas Schmitt, r.) kommt dem Klassenerhalt näher. © habschied

Kammerberg ist vom Anpfiff weg wacher und schlägt Palzing 4:2

Kammerberg –Im Hinspiel handelte sich die SpVgg Kammerberg beim SVA Palzing eine deftige 0:4-Niederlage ein. Im zweiten Saisonduell haben sich die Kammerberger eindrucksvoll revanchiert. Die Elf von Trainer Matthias Koston legte den Grundstein für den 4:2-Erfolg in den Anfangsminuten.

Die Kammerberger gingen mit dem Ziel in die Partie, auch ihr drittes Spiel nach der Winterpause zu gewinnen. Das Tabellenschlusslicht aus Palzing hat ohnehin nur noch Endspiele – und dann verpatzten die Gäste den Beginn komplett. Bereits nach einer Minute verteidigte der SVA nach einem Freistoß von Niklas Kiermeier ins Sturmzentrum schlecht. Marius Cosa drehte sich um einen Verteidiger und erzielte die frühe Führung. Wenig später klärten die Gäste eine Ecke an die Strafraumgrenze auf den Fuß von Kiermeier. Der Mittelfeldspieler, momentan in Topform, wuchtete den Ball zum 2:0 in die Maschen (8.). „Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen“, sagte Dominik Heiß, der Abteilungsleiter der Palzinger. Erklären konnte er sich den Auftakt nicht.

Die Gäste fanden danach zwar besser in die Partie und verlagerten das Spiel ins Mittelfeld, Kammerberg zeigte aber weiterhin die bessere Spielanlage. Das Heimteam spielte nach dem erfolgreichen Start aus der Winterpause selbstbewusst. Noch vor der Halbzeitpause legte die Koston-Elf nach. Patrick Sturm stellte nach Vorarbeit von Thomas Eichenseer auf 3:0 (40.). „Wir haben die Palzinger kalt erwischt und danach alles im Griff gehabt“, sagte Kollmair. Palzings Heiß wünschte sich eine „clevereres Defensivverhalten“.

Den Start in den zweiten Durchgang hatte er sich sicherlich auch anders vorgestellt, denn wieder schlugen die Kammerberger früh zu. Sturm schnürte in der 51. Minute auf 4:0 – und egalisierte damit das Hinrundenresultat.

Doch die Moral der Palzinger ist intakt, das ist kein Geheimnis. Die Elf von Sepp Summerer mühte sich trotz der aussichtslosen Situation und gestaltete das Ergebnis angenehmer. Louis Goldbrunner staubte nach einem Freistoß zum 4:1 ab (60.), ehe Thomas Kaindl in der Nachspielzeit eine Flanke zum 4:2-Endstand einköpfte (90.+1).

Ungefährdeter Sieg

Am verdienten Kammerberger Erfolg änderte die Ergebniskosmetik allerdings nichts. „Der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet, obwohl wir im nach dem 4:0 mindestens einen Gang runtergeschaltet haben. Bemerkenswert ist, dass die Palzinger bis zum Schluss nicht aufgeben“, so SpVgg-Teammanager Kollmair.