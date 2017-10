Rosenwirth: "Das hatten wir uns anders vorgestellt"

Attaching kassiert erste Heimpleite

von Matthias Spanrad schließen

Ein bisserl ist momentan der Wurm drin in der Freisinger Vorstadt. Mit guten Vorsätzen waren die Attachinger in die Englische Woche gegangen, nun stehen die Mannen um Coach Michael Rosenwirth mit nur einem Zähler da – nach dem 1:1 vom Sonntag gegen Vötting.

„Das hatten wir uns auch anders vorgestellt“, grämte sich Rosenwirth. Und wie schon beim Derby gegen Vötting am Wochenende wäre auch gestern mehr drin gewesen für den BCA, am Ende fehlte den Attachingern aber etwas das Glück. Denn zunächst scheiterte Imouroine Ouro-Agouda per Elfmeter an FCL-Keeper Flo Leininger (67.), dann vergab Mathias Staudigl auch noch aussichtsreich. Knapp zehn Minuten vor dem Abpfiff gingen dann die Gäste mit viel Dusel in Führung: Nach einem weiten Freistoß knapp vor der Mittellinie segelte das Leder an Freund und Feind vorbei in den BCA-Strafraum, wo Florian Spielberger gerade noch an den Ball kam und traf.

BC Attaching – FC Lengdorf 0:1 BC Attaching: Gamperl, Chezzi, Fürst, Springer, Betzinger (69. Sellmaier), Seipolt, Thalhammer, Staudigl, Hujina (64. Hilburger), Ouro-Agouda, Off (64. Prokisch) - Trainer: RosenwirthFC Lengdorf: Leininger, Hitzlsperger, Thieme, Heilmeier (46. Banhirl), Reger, Petrik, Spielberger, Wiethaus (71. Waxenberger), Gröber, Lechner, Holzner (17. Ortner) - Trainer: Leininger - Trainer: GröberSchiedsrichter: - Zuschauer: 90Tore: 0:1 Spielberger (83.)

Text: Matthias Spanrad

Quelle: fussball-vorort.de