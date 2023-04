Zumindest ein kleines Lebenszeichen - was der VfB Hallbergmoos aus dem 1:1 gegen Erlbach mitnimmt

Von: Nico Bauer

VfB-Keeper Martin Dinkel rettete mit einer Parade kurz vor Schluss das Remis. © Bauer

Nach 90 Minuten war das wechselhafte Spiel beendet. Die Diskussionen über den Wert des 1:1 gegen Erlbach dauerten in Hallbergmoos allerdings noch länger.

Hallbergmoos - Einerseits hat man mit dem zweiten Bayernliga-Punktgewinn 2023 zwar wieder ein kleines Lebenszeichen von sich gegeben. Aber auf der anderen Seite bleibt der VfB Tabellenletzter. „Jetzt im Moment hilft der eine Punkt nicht weiter, aber am Saisonende kann das ganz anders sein“, sagt Trainer Florian Brachtel. Er sprach über die 90 Minuten von einem verdienten Unentschieden und hackte nicht darauf herum, dass seine Mannschaft um ein astreines Tor gebracht wurde. Denn: Kurz nach dem Erlbacher Ausgleich bugsierten die Gäste nach einer Ecke das Leder ins eigene Netz. Der Linienrichter allerdings sah den Ball in der Luft im Toraus. „Andi Kostorz hat den Ball an der Ecke sogar weit von der Torlinie weggelegt“, sagte Brachtel, der die Entscheidung nicht nachvollziehen konnte. „Wenn wir da das 2:1 machen, gewinnen wir das Spiel“, schiebt er als Prognose hinterher.

Nach der 1:0-Führung seiner Mannschaft war sich Brachtel sicher, dass man für drei Punkte gegen die unberechenbaren Erlbacher ein zweites Tor brauchen würde. Unabhängig vom Ergebnis stellt der junge Trainer des VfB fest, dass man nach dem starken Spiel in Kirchanschöring den Aufwärtstrend bestätigt habe. „Wir hatten eine echte Mannschaft auf dem Platz“, sagte er. „Das sah man auch nach dem Gegentor. Wir haben uns kurz geschüttelt und weitergemacht.“

Jetzt scheint auch der richtige Platz für Matthias Ostrzolek gefunden

Dieser Auftritt als eine Einheit stelle die Basis dar, um im Zweikampf mit 1860 Rosenheim noch den letzten Platz in der Abstiegsrelegation zu erreichen. Ein Fortschritt war auch die Suche nach der idealen Position für Galionsfigur Matthias Ostrzolek. Der Ex-Profi wurde erstmals im defensiven Zentrum auf der Sechs eingesetzt und machte eine überragende Partie. In der Mitte des Felds konnte der Topspieler der Hallberger gestalten und dirigieren. „Er hat seine Zweikämpfe gewonnen und war überall, wo ein Sechser sein muss“, lobte sein Trainer. Brachtel deutet allerdings an, dass man, im Falle eines längeren Ausfalls von Felix Breuer, Ostrzolek vielleicht doch wieder auf der linken Seite benötigen wird.