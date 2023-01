FC Moosinning: Ball-Brüder kehren beim FT-Hallenmasters an alte Wirkungsstätte zurück

Wieder in Gelb-Schwarz: Der Marzlinger Christoph Ball coacht seit 2020 den Ost-Bezirksligisten Moosinning. Früher kickte er unter anderem auch für den SEF. © riedel

Beim FC Moosinning kehren bekannte Gesichter zurück in die Domstadt: Die Trainer Christoph und Georg Ball spielten beide selber für den SE Freising, und beim Hallenmasters.

Freising – Ein klein wenig ist das Hallenmasters des SE Freising, das der Lerchenfelder Klub am Samstag, 7. Januar, zusammen mit der Heimatzeitung in der Sporthalle der Luitpoldanlage veranstaltet, ein Klassentreffen der Landkreisteams. Viele Vereine zählten – vor Corona – zu den Stammgästen der Veranstaltung und kommen immer wieder gerne zurück in die Domstadt.

FC Moosinning: Ball-Brüder haben als Spieler schon beim Hallenmasters gespielt

Wie etwa der FC Moosinning, der über viele Jahre ge im Teilnehmerfeld gesetzt war und jetzt auch wieder zugesagt hat. „Das ist schon eine Ehrensache, dass wir eingeladen wurden“, berichtet Trainer Christoph Ball, der zusammen mit Bruder Georg den FCM in der Bezirksliga Ost betreut. Für beide wird das Turnier eine Rückkehr zu den Wurzeln sein, spielten sie doch nicht nur einige Jahre für den SE Freising, sondern nahmen auch schon mehrfach am Hallenmasters teil, vor allem als Spieler.

Mit dem FT als Medienpartner richtet der SE Freising das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters aus. © ft

Die Moosinninger halten es dabei wie die meisten teilnehmenden Vereine: Freising oder nichts. Einzig das Turnier in der Luitpoldanlage spielen die Gelb-Schwarzen in diesem Winter, sämtliche andere Einladungen hat das Team aus dem Landkreis Erding abgelehnt. Denn: Der Stellenwert des Hallenfußballs hat laut Ball im Vergleich zu vor zehn Jahren schon abgenommen. „Vielen Spielern geht es dabei um die Verletzungsanfälligkeit“, erklärt der 41-Jährige. Daher nehmen die Moosinninger nur die Akteure mit, die wirklich Lust auf das Turnier haben. Sieben bis acht Spieler seien das, die sich nun der Aufgabe stellen, den Siegerpokal in den Nachbarlandkreis zu entführen.

Dafür muss der FCM aber erst einmal die Vorrunde überstehen. Und die hat es in sich: Es warten mit Palzing und Fatih Ingolstadt zwei weitere Bezirksligisten, zudem der starke Kreisligist aus Unterbruck sowie die MSV Bajuwaren. Als Favoriten haben die Ball-Mannen die Gastgeber aus der Landesliga auf dem Zettel, doch auch Fatih Ingolstadt traut Christoph Ball einiges zu. „Die haben sicher technisch versierte Spieler, das schadet in der Halle nicht.“ MATTHIAS SPANRAD

