Kreisklasse 4: Kletthamer Sechs-Punkte-Wochenende, Schaumaier braucht für Hattrick nur 18 Minuten

Von: Daniela Oldach

Teilen

Den Torjäger gestoppt: Berglerns Francesco Murgia packt die Grätsche aus gegen Hohenpoldings Martin Neudecker. Torwart Thomas Bauer muss nicht eingreifen. © DFI

Rot-Weiß Klettham hat gleich zwei Spiele am Wochenende und gewinnt doppelt. Schaumaier trifft gegen Ottenhofen gleich dreimal. Die Kreisklasse 4 kompakt.

Rot-Weiß Klettham - VfB Hallbergmoos II 8:2

Es gibt Tage, da gelingt einfach alles. Und genau so einen Tag hatten Kletthams Fußballer am Freitag erwischt. Die Gäste standen ziemlich tief und kamen schlecht mit der Kletthamer Spielweise zurecht. Attila Lanzendorfen hatte den Torreigen eröffnet (14.), Daniel Karamatic legte schnell das 2:0 nach (18.). Tobias Paulus besorgte per Elfmeter das 3:0 (32.).

Mit einem Volleyschuss aus 25 Metern, der vor dem Hallbergmooser Keeper aufsprang und dann ins Tor fiel, machte Paulus unmittelbar danach das 4:0 (33.). In der zweiten Halbzeit erhöhte Jonas Kaspar auf 5:0 (49.), ehe Fabio Lo Vullo das 1:5 gelang (54.). Bei Klettham trafen dann noch zweimal Paulus (58./87.) und Kaspar (85.). Das zwischenzeitliche 2:6 gelang Julian Gebhard (66.).

Rot-Weiß Klettham - FC Türkgücü Erding 2:1

Viele intensive Zweikämpfe bestimmten das hochkarätige Derby zwei Tage später. RW hatte letztlich die besseren Chancen. Nach Vorarbeit von Tobias Paulus köpfte Thomas Greckl einen Kopfball zur schnellen Führung ein (4.). Mit einem Freistoß aus 25 Metern exakt in den Winkel erhöhte Paulus auf 2:0 (23.).

Kurz vor dem Seitenwechsel köpfte Greckl an die Latte. Florian Simmets Versuch wurde von einem Gästespieler noch von der Linie geschlagen. In der zweiten Hälfte machten die Gäste mehr Druck. Vor allem die beiden Cay-Brüder Kaan und Mehmet waren vorne immer gefährlich. Nach einem Einwurf führte Türkgücü einen Angriff schnell aus, der Ball kam in den Strafraum und wurde quer zu Mehmet Cay gespielt, der zum 1:2 einnetzte (52.). RW steckte das Freitagsspiel noch in den Knochen.

DJK Ottenhofen - TSV Aspis Taufkirchen 1:5

Drei Tore von Julian Schaumaier innerhalb von 32 Minuten – „er ist einfach ein genialer Torjäger und hat uns schnell aufgezeigt, wo der Bartl den Most holt“, sagt DJK-Trainer Hans Bruckmeier. Schaumaier wurde immer wieder in Szene gesetzt. Zentral über die DJK-Innenverteidigung wurden hohe Bälle geschlagen, die zu Schaumaier kamen. So fielen das 1:0 (14.), das 2:0 (25.) und das 3:0 (32.).

Meysam Amiripur besorgte gleich noch den 4:0-Pausenstand (36.). Die zweite Hälfte gestaltete sich dann ausgeglichen. Die Gäste beschränkten sich auf das Verwalten des Vorsprungs. Andy Lechner, eigentlich ein Verteidiger, fungierte diesmal als Stürmer und besorgte mit einem scharfen Schuss von der Sechzehnergrenze aus das 1:4 (69.). In der Nachspielzeit besorgte Maximilian Bachmaier den 5:1-Endstand (93.).

VfB Hallbergmoos 2 1 SpVgg Altenerding 3

Mit drei Punkten kehrte Altenerding aus Hallbergmoos zurück. Doch lange sah es nach einer Punkteteilung aus. Hallbergmoos igelte sich hinten ein. Nach einer torlosen Hälfte besorgte Matthias Loher schließlich die Führung der SpVgg (50.). Doch VfB-Torjäger Fabio Lo Vullo glich zwei Minuten später aus.

Bei den Gästen vergab Tobi Neuner einen Elfmeter. Und Leart Bilalli traf nur die Latte. Tore fielen erst wieder in der Schlussphase. Ridwan Bello traf nach einem Torwartfehler zum umjubelten 2:1 für die SpVgg (87.). Den Schlusspunkt setzte Ajdin Nienhaus (95.).

FC Finsing II - TSV Isen 3:1

„Es war jetzt nicht unsere überragendste Leistung. Aber Kompliment an Isen. Die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben und mit ihren Möglichkeiten alles probiert“, sagte Finsings Spielertrainer Thomas Bonnet. In einer starken Anfangsviertelstunde hätten die Platzherren schnell in Führung gehen müssen. Thomas Obermaier schoss aber nach Vorlage von Michi Helneder aus sieben Metern Isens Torwart Christian Zech an.

Bis dahin beschränkten sich die Gäste aufs Verteidigen. Doch als Marco Simml sich über links durchtankte, auf Stefan Morawitz flankte und dieser auf Helneder verlängerte, musste Helneder nur noch zur Führung einschieben (19.). Felix Loskot setzte einen Freistoß an die Latte. „In der zweiten Hälfte hätte ich mir etwas mehr von meiner Mannschaft erwartet“, räumte Bonnet ein. U

nd so kam Isen zum Ausgleich. Nach einer Ecke stand Emanuel Baumgartner am langen Pfosten und schob ein (59.). Simml besorgte per Elfmeter das 2:1 (69.) und legte nach Querpass von Simml das 3:1 nach (83.).

FC Hohenpolding 0 SV Eintracht Berglern 0

„Es war ein gutes und intensives Spiel. In meinen Augen hatten wir die Oberhand. Es fiel einfach nur das Tor nicht“, meinte FCH-Trainer Dimi Petkos. Vor allem in der ersten Hälfte machten die Gastgeber ordentlich Druck. Martin Neudecker hatte zwei Riesenmöglichkeiten, die jeweils der starke Berglerner Schlussmann Thomas Bauer parierte.

Nach einer tollen Kombination über den Flügel bediente Vitus Hörl wiederum Neudecker, dessen 20-Meter-Schuss an den Pfosten krachte. Nach dem Seitenwechsel waren die Berglerner in der Anfangsphase frischer.

Beim FC Hohenpolding schwanden ein wenig die Kräfte. Abteilungsleiter Wolfgang Stummer hatte am Samstag geheiratet, die Hochzeitsfeier steckte den Spielern wohl in den Knochen. Max Nitzl hatte sich dann über links in den Strafraum durchgetankt und wurde dort gefoult. Doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Berglern hatte noch Konterchancen, die aber FCH-Torwart Max Grichtmaier entschärfte.

FC Forstern - TSV St. Wolfgang 3:5

Die abstiegsbedrohten St. Wolfganger erwischten einen Start nach Maß. Manuel Grundner traf schon in der ersten Minute zum 1:0. Und nach zehn Minuten erzielte er seinen zweiten Treffer. Tobias Keserü verkürzte dann zum 1:2 (32.). Dann war wieder St. Wolfgang am Zug, das durch Manuel Daumoser (36.), Grundner (43.) und Michael Gilhuber (88.) einen 5:1-Vorsprung herausschoss. Keserü (89.) und Konrad Wagner (91.) verkürzten noch auf 2:3, doch das war für einen Forsterner Punkt zu spät.

SC Moosen - TuS Oberding 3:2

Mit einem Dreierpack besorgte Moosens Spielertrainer Maxi Bauer alle SCM-Tore. Nach Foul an Michael Willmes im Strafraum verwandelte Bauer den fälligen Strafstoß zum 1:0 (16.). Ein schönes Kombinationsspiel schloss Markus Bauer mit dem Oberdinger Ausgleich ab (20.).

Doch postwendend kam ein langer Ball zu Maxi Bauer, der sich gegen drei Gegenspieler durchsetzte, auch noch TuS-Torwart Alexander Strobl tunnelte und zum 2:1 einschob (21.). Moosen vergab eine Reihe bester Chancen. Bauer setzte sich dann über links durch und besorgte das 3:1 (60.). Robin Schluttenhofer gelang in der Nachspielzeit das 2:3 mit einem Schuss ins lange Eck.