Saisonauftakt im Frauenfußball: Optimismus in allen Klassen - Landkreis-Teams wollen vorne mitmischen

Die Stimmung ist prächtig: Das Kreisliga-Team des FCA Unterbruck nimmt nach Platz sieben in der abgelaufenen Saison nun das obere Tabellendrittel ins Visier. © FCA

Am Wochenende rollt auch bei den Frauen der Ball wieder. Die Damenteams aus dem Landkreis blicken der neuen Saison zuversichtlich entgegen.

Landkreis – „Endlich wieder Punktspiele!“, heißt es ab dem kommenden Wochenende für die Fußball-Damenteams aus dem Landkreis Freising. Nach ihrer Premierensaison in der Kreisliga und dem siebten Tabellenplatz sind die Erwartungen der Unterbrucker Frauen gestiegen. In der Kreisklasse kämpft der SV Vötting-Weihenstephan um Zähler – und auch in der A-Klasse rollt wieder der Ball: Mit von der Partie sind neben dem Absteiger FC Neufahrn auch das neu gegründete Team des FC Moosburg sowie die Spielgemeinschaft der SpVgg Attenkirchen II und des SV Hörgertshausen.

Kreisliga: FCA Unterbruck

Dank eines fast unveränderten Kaders und eines überaus aktiven Mannschaftsrats ist die Stimmung im Team kurz vor Saisonbeginn prächtig. Lediglich Lara Lenz verlässt die FCA-Mädels aufgrund eines Wohnortwechsels langfristig. Zwar fehlen bis zur Winterpause studienbedingt Marianne Böhm, Shannon Foley und Pia Mögn, doch das Gros der Mannschaft blieb den Unterbruckerinnen erhalten. Die Truppe zusätzlich zusammengeschweißt haben die vom Mannschaftsrat geplanten Spieleabende und ein Ausflug aufs Volksfest.

Die Fußballerinnen des FCA absolvierten seit mehr als einem Monat jeweils drei Trainingseinheiten in der Woche. Besonderes Augenmerk lag dabei, neben der Grundkondition, auf dem Spielaufbau und dem Umschaltspiel. Zwar ging die Mannschaft in den beiden Vorbereitungspartien gegen die ST Scheyern (1:2) und den SV Geroldshausen (1:5) jeweils als Verlierer vom Platz, trotzdem bleibt man beim FCA mit Blick auf die neue Punktrunde optimistisch: „Wir haben ja gesehen, dass wir vorne mitspielen können“, sagt Coach Norbert Mößmer, der als Ziel das obere Tabellendrittel ausgibt. Dafür würde man gerne am Freitag (19.30 Uhr) gegen den TSV Rohrbach mit einem Heimsieg starten.

Kreisklasse: SV Vötting

Über nicht weniger als acht Neuzugänge konnte sich Vöttings Trainer Thomas Stable freuen. Nach der Auflösung der SG Eichenfeld/Eittingermoos (wir haben berichtet) fanden mit Blanca und Emily Kießling sowie Luisa Irmer, Kerstin Müller, Rebecca Melchior und Laura Popp sechs Spielerinnen den Weg zum SVV. Zusätzlich stießen Maya Hauptmann aus der eigenen Jugend sowie Jacquelin Simon von der SG Viktoria Nürnberg-Fürth als Neuzugänge zur Mannschaft. Zusammenwachsen konnte das Team unter anderem bei Ausflügen zu den Spielen der Bayern-Frauen. Mit so einem großen Kader will der Vorjahreszweite nun natürlich „vorne mitspielen und, wenn möglich, sogar aufsteigen“, betont Stable. Ihr Können zeigte seine Truppe bereits im Testkick beim Kreisligisten SC Bruckberg, wo sie trotz 2:0-Führung letztlich mit 2:4 verlor, aber eine gute Leistung zeigte. Ernst wird es am Samstag um 13 Uhr – da gastiert der FC Langengeisling II zum Auftakt in Vötting.

A-Klasse: FC Neufahrn

Eine intensive Saisonvorbereitung mit individuellen Lauftrainingseinheiten hatten die Damen des FC Neufahrn. Insgesamt mehr als 300 Laufkilometer zusätzlich zum regulären Trainingsbetrieb belegen die Motivation der Mädels. Auch in den Tests beim A-Klassisten FC Dreistern-Neutrudering (5:3-Sieg) und beim Bezirksligisten TSV Aßling (1:4-Niederlage) schlug sich der FC wacker. Das Highlight der Vorbereitung war aber das gemeinsame Trainingslager mit den Herren in Neukirchen (Österreich). Frischen Wind bringen zudem die Neuzugänge Marina Weber (FC Moosinning) und Charlotte Richter (TSV Indersdorf) sowie der neue Co-Trainer Matthew Gascoyne ins Team. Verzichten muss der FC Neufahrn künftig allerdings auf Tamara Rudzki (Wechsel zum TSV Eching). Dennoch sind die Erwartungen hoch. „Wir haben einen gut besetzten Kader – man sollte uns auf jeden Fall auf dem Zettel haben“, erklärt Trainer Danilo Zimmermann vor dem Auftakt zu Hause gegen den FC Dörndorf-Bitz am Sonntag um 15 Uhr.

A-Klasse: FC Moosburg

Neu ins Geschehen greift die Mannschaft des FC Moosburg ein. Mit Blick auf den fast 30 Spielerinnen umfassenden Kader ist der Verein bei der Neugründung des Teams auf große Resonanz gestoßen. Zwar war die Vorbereitung durch die Urlaubszeit nicht optimal, allerdings trainierten die Frauen bereits seit Anfang Juli gemeinsam. Wie viel Talent in der Truppe steckt, zeigte sich direkt beim ersten Testspiel: Gegen den Kreisligisten TSV Kronwinkl gingen die Moosburgerinnen mit 4:2 als Sieger vom Platz. Grandios war dabei auch die Unterstützung der mehr als 70 Zuschauer. Umso größer ist nun die Vorfreude auf den Saisonstart am Samstag um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Zweite Mannschaft des FC Gerolfing. „Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht“, sagt der neue Trainer Robert Schwierz, der positiv überrascht von seinen Mädels ist. „Auch wenn wir die anderen Teams nicht kennen, wollen wir um den Aufstieg mitspielen.“

A-Klasse: SG Attenkirchen II/Hörgertshausen

Zusammen auf Torejagd gehen ab sofort die Zweite der SpVgg Attenkirchen und die Mädels des SVH. Nach personellen Engpässen in der abgelaufenen Rückrunde entschied man sich für eine Spielgemeinschaft. Und die SG ließ in der Saisonvorbereitung gleich aufhorchen: Neben einem Remis gegen den TSV Kronwinkl (4:4) gab es zwei Erfolge beim SC Bruckberg (4:1) und beim SV RW Überacker II (3:1). Trotz des Spielrechts der Attenkirchener Damen in der Kreisklasse zog es die SG vor, eine Liga tiefer zu starten. „Für die Gemeinschaft ist es gut, Siege zu holen und so zusammenzuwachsen“, sagt Spielertrainerin Anja Huber, für die der Aufstieg nicht das vorrangige Ziel, aber die Krönung der Saison wäre. Zum Start hat die SG spielfrei, los geht es am Samstag, 17. September, um 16 Uhr gegen den SV Karlskron. VON FRANZISKA KUGLER