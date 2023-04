Sand im Getriebe - BCA-Coach Mehmedovic auch gegen Dornach mit Personalsorgen

Gegen den Ex-Klub: Ali Mezini, im roten Trikot beim Kopfball, kickte zuvor für den kommenden Gegner Dornach. leh © leh

Der BC Attaching findet keine Stammelf. Auch gegen Dornach muss Trainer Mehmedovic wieder einmal personelle Wechsel in der Aufstellung vornehmen.

Attaching – Kein Spieltag in der Bezirksliga Nord vergeht, an dem der BC Attaching seine Aufstellung nicht verändern muss. Auch vor dem Heimspiel gegen den SV Dornach am Sonntag (14 Uhr) muss Trainer Enes Mehmedovic personelle Wechsel vornehmen. Doch so langsam gehen dem Coach die Ideen aus: „Ich kann ja nicht zaubern.“ Der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt zwar immer noch vier Punkte, doch die Lage war schon einmal entspannter.

Drei Niederlagen in Folge, nur drei Zähler in den Partien seit der Winterpause – Mehmedovic hat sich einen besseren Start seiner Mannschaft erhofft. Doch weil sich Winterneuzugang und Hoffnungsträger Mesut Toprak verletzt hat, mit Mirnes Gurbeta und Mathias Staudigl weitere wichtige Spieler ausfallen, und Akteure wie Florian Neumaier sowie Imouroine Ouro-Agouda fraglich sind, muss der Coach wieder länger über die Aufstellung nachdenken, als ihm lieb ist. „Wir konnten eigentlich noch nie so spielen, wie ich es im Kopf hatte. Und ich glaube auch nicht, dass das in dieser Saison noch passieren wird“, so Mehmedovic.

Am Sonntag wartet nun der SV Dornach, für den BCA-Übungsleiter eine der besten Mannschaften der Liga: „Sie haben viele Topspieler und müssen eigentlich weiter oben stehen.“ Er sagt dies über ein Team, das aktuell Vierter ist, allerdings trotzdem unter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Von Spielern wie dem ehemaligen Profi Vladimir Rankovic (unter anderem Erzgebirge Aue, Hansa Rostock) können die Attachinger jedenfalls nur träumen. „Rankovic ist ja nicht der einzige starke Spieler. Das wird für uns schon eine sehr schwierige Aufgabe“, so der Attachinger Coach. Hoffnung könnte den Freisinger Vorstädtern ausgerechnet der Landkreisrivale aus Palzing machen: Der SVA hat die Dornacher am Gründonnerstag mit 3:2 geschlagen – und dient damit als perfektes Vorbild für die BCA-Kicker, die ebenfalls mal wieder ein Erfolgserlebnis bräuchten. (stm)