Sassmann feiert sein Comeback bei Testspiel-Remis

Gute Ansätze, aber keine Tore

SC Eintracht Freising - Torlos 0:0 trennten sich der SE Freising und der TSV Dachau 65 am Freitagabend in einem Vorbereitungsspiel auf dem Kunstrasen in der Savoyer Au.

Die Freisinger waren dem Bayernligisten zumindest ebenbürtig und hatten den Gegner in den letzten 20 Minuten ganz schön im Würgegriff. Einmal landete der Ball nach einem Freistoß zwar im SEF-Tor, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Freisings beste Gelegenheit vergab in der 34. Minute Andreas Hohlenburger, der den Ball knapp am Pfosten vorbeischoss. Nach der Pause kam der SEF besser ins Spiel, doch die Chancenverwertung war wieder einmal mangelhaft. In der 60. Minute kam erstmals nach seinem Kreuzbandriss Moritz Sassmann zum Einsatz, der sieben Monate lang gefehlt hatte. Er zeigte gute Ansätze, ins Tor traf aber auch er nicht.

Am Dienstag steht schon der nächste Test an, der SEF tritt dann um 19.30 Uhr beim FC Moosburg an.

Text: ki

Quelle: fussball-vorort.de