Plabst lässt sich den Derby-Sieg gegen Hallbergmoos nicht schlechtreden

Dank des aggressiveren Spiels in Abschnitt 1 ging der Derbysieg verdient an Sebastian Thallhammer (gelbes Trikot) und seinen SEF.

Schütz hadert mit Chancenverwertung

von Matthias Spanrad schließen

Dank einer starken Leistung vor der Pause und Torjäger Andreas Hohlenburger gewinnt der SE Freising das Derby gegen den VfB Hallbergmoos.

Freising – Die Nummer 1 im Fußball-Landkreis ist in der Savoyer Au beheimatet: Mit dem knappen 1:0 (1:0)-Erfolg im Landesliga-Derby über den VfB Hallbergmoos unterstrich der SE Freising nicht nur seine derzeitige Vormachtstellung, sondern beendete auch die mehr als ein Jahr andauernde sieglose Zeit gegen den Landkreisrivalen.

Dennoch: Die erste Chance gehörte den Gästen, als SEF-Keeper Stefan Wachenheim einen Freistoß von Georg Ball gerade noch zur Seite klären konnte (14.). In der Folge waren es die Domstädter, die mit aggressivem und spielfreudigem Fußball die besseren Akzente setzten. „Das hat uns doch überrascht“, gab VfB-Trainer Michael Schütz hinterher zu.

Allerdings: Anders als erwartet, brachte nicht das schnelle Umschaltspiel die Führung, sondern eine Standardsituation. Nach einem Foul fast am Seitenaus spitzelte Florian Schmuckermeier das Leder aus gut 35 Metern gefühlvoll in den Strafraum. Das Spielgerät war lange unterwegs, doch Andi Hohlenburger konnte aus fast 16 Metern unbedrängt hochsteigen und die Flanke ins kurze Eck einnicken (21.). Das war gut geköpft, aber auch schwach verteidigt. In der Folge mussten sich die Hausherren dann vorwerfen lassen, nicht frühzeitig den Deckel auf das Spiel gegen erschreckend uneffektive und ideenlose Gäste drauf gemacht zu haben. Zunächst rettete VfB-Tormann Ferdinand Kozel in höchster Not gegen Andi Manhart (23.), später vergab Außenverteidiger Dominik Schleicher eine dicke Chance aus kurzer Distanz (32.). Die einzigen Hallbergmooser Offensiv-Akzente waren zwei harmlose Schüsse von Ben Held (37.) und Alfred Neudecker (44.).

Nach dem Seitenwechsel häuften sich die Fehler auf beiden Seiten, allerdings traute sich die Truppe von Gäste-Trainer Michael Schütz nun etwas mehr zu und hatte auch die besseren Aktionen. Zunächst waren aber noch einmal die Hausherren dran: Erst strich ein Schuss von Florian Schmuckermeier nur hauchdünn am Tor vorbei (66.), ehe der VfB einen Kopfball-Aufsetzer von Sebastian Thalhammer gerade noch von der Linie kratzen konnte (68.).

Das rüttelte die Gäste wohl wach, denn nun beteiligten sich auch die Hallbergmooser etwas mehr in der Offensive und hätten mit etwas mehr Glück auch zum Ausgleich kommen können. SEF-Keeper Wachenheim verhinderte gerade noch einen Kopfball von VfB-Youngster Fabian Diranko (71.). Schon eine Zeigerumdrehung später hatten die Freisinger auf 2:0 erhöhen können, doch Keeper Kozel war bei einem Schuss von Domagoj Tiric mit den Fingerspitzen dran und verhinderte, dass der Ball im Kreuzeck einschlug (72.). Fünf Minuten später vergab Diranko dann seine zweite Großchance, weil wiederum Wachenheim mit einem bärenstarken Reflex zur Stelle war (77.). Den Schlusspunkt setzte der SEF durch Manhart, dessen Schuss Kozel gerade noch über die Querlatte lenken konnte (90.+4). Dank der besseren Leistung in der ersten Halbzeit kann sich der SEF einen weiteren Dreier aufs Punktkonto schlagen.

Viel Übereinstimmung gab es bei der Spielanalyse der beiden Trainer-Spezln. Freising habe verdient, wenn auch glücklich, gewonnen. „Jedoch hätten wir unsere Chancen besser nutzen müssen“, erklärte Schütz. „Aber das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison.“ Auch habe seine Truppe oft zu überhastet agiert und müsse noch cleverer werden.

Auch Alex Plabst gefiel vor allem der erste Durchgang seines Teams: „Später haben wir wieder zu viele einfache Fehler gemacht und müssen natürlich das 2:0 nachlegen.“ Am meisten freue ihn aber, dass seine Truppe endlich mal ein Spiel durch eine Standardsituation entschieden habe. Ob die drei Zähler am Ende nun glücklich gewesen seien? Plabst: „Da lasse ich mir den Sieg jetzt nicht schlechtreden.“