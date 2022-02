SE Freising besiegt Bayernliga-Team: Couragierter Auftritt gegen 1865 Dachau - ohne Hohlenburger

Auf dem Weg zum 1:0: Felix Günzel (l.) führte den SE Freising mit einer feinen Einzelleistung die Siegerstraße. Dachaus Mathias Leiber kam nicht mehr hinterher. © Robert Ohl

Der TSV 1865 Dachau scheint dem SE Freising zu liegen. Fast in jeder Vorbereitung testen die Lerchenfelder gegen das Bayernliga-Team – und nicht selten gehen sie als Sieger vom Platz.

Freising – So auch am Samstag, als es am Ende 2:0 (1:0) für die Kicker aus der Landesliga Südost hieß. Nicht nur das Ergebnis konnte sich hinterher sehen lassen, sondern auch das Match verlief für den SEF durchaus nach Plan. Zwar hatten die Gastgeber aus Dachau in den ersten 20 Minuten die besseren Chancen, aber dann kamen die Freisinger immer besser rein in die Partie – und das 1:0 war die vorzeitige Belohnung für einen couragierten Auftritt. Der Treffer resultierte aus einer feinen Einzelleistung: Felix Günzel erkämpfte sich das Leder, zog clever zum Tor und vollstreckte (36.).

Auch im zweiten Durchgang war es ein munteres Auf und Ab mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die besseren Szenen hatte jedoch der Landesligist – und mit dem 2:0 war der zweite Sieg im dritten Testspiel perfekt: Robert Rohrhirsch, der wie Günzel in der Winterpause wieder zum Team gestoßen war, eroberte an der Strafraumkante den Ball und legte ihn ab auf Luka Brudtloff, der nicht lange fackelte und abzog (74.). Weitere Chancen , etwa von Nikolai Davydov, blieben ungenutzt. Doch das konnte die Freude über eine starke Vorstellung des SEF nicht trüben.

Ebenfalls erfreulich: Mit Sebastian Thalhammer (vorerst Innenverteidigung) und Osaro Aiteniora finden zwei Routiniers immer mehr zur alten Form. Außerdem mussten die Freisinger gegen Dachau noch auf einige Stammkräfte wie Andreas Hohlenburger, Michael Schmid, Felix Fischer und Kapitän Florian Schmuckermeier verzichten. Umso bemerkenswerter war die Leistung beim 2:0-Sieg. (ms)