Remis im finalen Test: SEF zieht gemischtes Fazit

Trainer Alex Plabst: „Läuferisch und taktisch war das schon recht ansprechend.“ © SC Eintracht Freising

Wo steht der SE Freising? Kurz vor Ligastart trennt sich die Mannschaft von Alexander Plabst mit einem 1:1-Remis gegen den TSV Grünwald.

Freising - Es war der letzte Härtetest, bevor es für die Fußballer des SE Freising am kommenden Wochenende in der Landesliga Südost mit dem Nachholspiel beim TSV Kastl wieder losgehen soll. Nach den Erfolgen gegen Eching und 1865 Dachau sowie den Niederlagen gegen Deisenhofen und Jetzendorf reichte es am Samstag gegen den Ligakonkurrenten TSV Grünwald zu einem 1:1 (0:0)-Remis. SEF-Trainer Alex Plabst, der wieder an Bord war, zog nach der Begegnung ein gemischtes Fazit. „Das war ein solides Fußballspiel“, resümierte der Coach. „Läuferisch und taktisch war das schon recht ansprechend.“

In Durchgang eins war es allerdings eine eher zähe Angelegenheit. Viel passierte nicht in den beiden Strafräumen, beide Teams neutralisierten sich. Einmal segelte eine Bogenlampe auf das Freisinger Gehäuse, die konnte Keeper Maximilian Oswald aber entschärfen.

Auf der Siegerstraße wähnten sich die Lerchenfelder Kicker dann kurz nach dem Wiederanpfiff: Berin Brzovic, den die Freisinger nach einem Jahr reaktiviert hatten (Bericht folgt), nutzte einen Schnitzer in der Grünwalder Hintermannschaft. Seinen Schuss konnte der TSV-Keeper noch abwehren, doch im Nachsetzen machte Luka Brudtloff das 1:0 (47.). Zum Sieg reichte es jedoch nicht. Denn zum einen konnten die Freisinger das Match verletzungsbedingt nur noch zu zehnt beenden, zum anderen traf Jordi Woudstra mithilfe des Innenpfostens zum Ausgleich (73.). Grünwald drängte in Überzahl auf das 2:1, der SEF rettete das Remis aber über die Zeit.

Die Hausaufgabe für die nächste Trainingswoche formulierte Coach Plabst wie folgt: „Was wir steigern müssen, ist die Zielstrebigkeit im letzten Drittel.“ (ms)