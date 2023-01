SE Freising: 18-jähriger Julius Kleimann überzeugt in der Halle - dem großen Traum so nah

Aufstrebendes Talent: Julius Kleimann (18) durfte bei den Landesliga-Herren ran. © ms

Sein Wochenende war vollgepackt mit Fußball. Doch das ist genau das, was sich Julius Kleimann momentan wünscht.

Freising – Am Freitagnachmittag führte der erst 18-Jährige die U16 des SE Freising als Trainer zum zweiten Platz bei der Hallenkreismeisterschaft Donau/Isar und zur Teilnahme an den oberbayerischen Titelkämpfen (Bericht folgt). Doch das Highlight sollte einen Tag später folgen – da durfte Kleimann mit den Landesliga-Herren des Vereins am FT-Hallenmasters teilnehmen.

Als einziger A-Jugendspieler, allein unter Männern quasi. „Fußball ist derzeit einfach alles für mich“, ließ der Youngster sein Wochenende Revue passieren. Und schob gleich hinterher: „Vor allem auch beim SE Freising.“

Julius Kleimann ist ein SEF-Kicker, der die Philosophie des Klubs vielleicht am besten beschreibt. Der Abwehrspieler hatte am Roider-Jackl-Weg das ABC des Fußballs erlernt. Er durchlief alle Jugendteams – und soll nun aufgrund seines Talents an die Erste Mannschaft herangeführt werden. „Er ist ein klasse Junge“, lobte ihn Trainer Florian Bittner am Rande des FT-Hallenmasters. „Wir wollen natürlich schauen, dass wir ihn in Freising halten können.“

Kleimann selbst brauchte nicht lange zu überlegen, als im Vorfeld die Frage kam, ob er im Kader der Landesliga-Kicker mitspielen würde. Nicht, weil Not am Mann war, sondern weil der SEF sein Potenzial sieht. Daher wird er mit der Truppe auch in die Wintervorbereitung gehen. „Danach sehen wir weiter“, sagt Spielertrainer Bittner.

Dass Julius Kleimann keine schlechte Wahl sein könnte, zeigte er beim Hallenmasters: Der 18-Jährige spielte munter mit, zeigte keine Scheu vor den älteren Spielern und traf gegen Vatanspor sogar zum zwischenzeitlichen 4:0. „Es war von Anfang an mein Traum, dass ich es in die Erste Mannschaft schaffe“, schwärmt Kleimann vom SEF, von seinem SEF. Natürlich sei eine gewisse Aufregung dabei gewesen, gibt der Youngster zu, der sich am liebsten in der Abwehr sieht und beim Masters die passende Rückennummer 3 trug. „Aber ich habe mich gefreut und wurde von der Mannschaft super aufgenommen.“

Fußballerische Vorbilder hat SEF-Nachwuchstalent Julius Kleimann natürlich auch. Philipp Lahm wäre logisch für einen jungen Verteidiger, oder auch Weltmeister Lionel Messi. Doch der 18-jährige Freisinger hält es vielmehr mit Cristiano Ronaldo – nicht aber wegen dessen Extravaganz oder der Schusstechnik, sondern „aufgrund seiner professionellen Einstellung, er ist immer topmotiviert“. Das ist auch Julius Kleimann – und so könnte er es bei den Gelb-Schwarzen noch weit bringen. (Matthias Spanrad)