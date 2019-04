SC Freising gewinnt Abstiegsduell beim SV Pulling mit 3:2

SVP mit Kampfansage: „solange es rechnerisch möglich ist, werden wir nicht aufgeben“

von Redaktion Freising schließen

Ein Lebenszeichen des SC Freising! Das Kellerkind gewinnt im Abstiegsduell beim SV Pulling mit 3:2 und verlässt die Relegationsplätze.

SV Pulling – SC Freising 2:3 (1:1)

Auch nach dem Spiel gegen den Sportclub Freising standen die Kicker aus dem Süden der Domstadt am Ende mit leeren Händen da. Dabei ging es wieder einmal gut los: Thomas Hellinger brachte seine Farben in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Die hielt aber nicht lange: Nur fünf Minuten später ließ es Manuel Kraft zum 1:1 klingeln. Im zweiten Durchgang machte der SCF dann den Deckel drauf: Treffer von erneut Kraft (55.) und Allan Lopez Maldonado (70.) sorgten für eine komfortable Führung. Der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Miklos Ficsor (88.) kam zu spät. Pullings Abteilungsleiter Dominik Grimm: „Man kann schon von einem gerechten Ergebnis sprechen.“ Freising sei einen Ticken gewillter gewesen. Von Aufgeben ist aber aus Pulling nichts zu hören: „Es sind noch 27 Punkte zu vergeben – und solange es rechnerisch möglich ist, werden wir alles geben.“