Kreisklasse: Abstiegskampf zwischen dem SC Freising und der FVgg Gammelsdorf steht bevor

Abstiegskampf: Der SC Freising mit Fabian Kraft (r., hier im Laufduell mit dem Vöttinger Sebastian Stable) braucht noch Zählbares. © Michalek

Im Duell der Tabellennachbarn empfängt der SC Freising die FVgg Gammelsdorf zum Abstiegskracher.

Freising – Der SC Freising und die FVgg Gammelsdorf haben sich 2022 bisher gut geschlagen, deshalb haben beide Teams hohe Erwartungen an das morgige Duell. Es ist der Auftakt für eine Reihe von Sechs-Punkte-Spielen. Vor den abgeschlagenen Neufahrnern drängen sich im Abstiegskampf gerade fünf Clubs. Zwischen dem TSV Paunzhausen auf Relegationsrang zwölf und dem BC Attaching auf Platz acht liegen nur zwei Punkte.

Mittendrin: Der SC Freising und die FVgg Gammelsdorf, die am Sonntag aufeinander treffen. Trotz der schwierigen Ausgangssituation gehen beide Coaches recht optimistisch in das Wochenende. Nahezu euphorisch ist SCF-Trainer Sezgin Gül, nachdem sein Team sich erst gegen Tabellenführer Unterbruck gut verkaufte und vor zwei Wochen den Tabellenletzten aus Neufahrn mit 3:0 klar dominierte: „Wir sind stark aus dem Trainingslager zurückgekommen. Gegen Neufahrn haben wir stark gespielt. Die Mannschaft hat bewiesen, was sie kann und ich erwarte mir ein ähnliches Spiel. Genauso müssen wir weitermachen. Dann sehe ich keine Chance für Gammelsdorf.“ Große Ambitionen also beim SCF, für den die Partie ein Befreiungsschlag sein kann. „Aber wir sind enge Spiele im Abstiegskampf gewohnt“, sagt Gül.

SC Freising gegen die VFgg Gammelsdorf: Wer gewinnt das Kellerduell?

Ähnlich sieht es Gammelsdorfs Übungsleiter Tobias Weinzierl: „Als Sechs-Punkte-Spiel würde ich es nicht bezeichnen. Es ist eine wichtige Partie, aber davon kommen noch einige auf uns zu.“ Die FVgg hat seine Coronawelle überstanden. Weinzierl ist deswegen optimistisch, mit der gleichen Elf wie im Derbysieg gegen den Lokalrivalen Hörgertshausen antreten zu können. Ein gutes Zeichen: „Wir haben gezeigt, dass wir Topteams Paroli bieten können. Das Derby hat Kräfte freigesetzt. Seitdem ist viel mehr Zug drin im Training. Wir waren ziemlich enttäuscht, dass der letzte Spieltag abgesagt wurde und bin mir sicher, dass wir punkten werden.“

Gammelsdorf hat aber trotzdem viel Respekt vor den Freisingern. „Sie haben sich aus meiner Sicht zuletzt sehr gut geschlagen.“ Deswegen will Weinzierl auch vor allem stabil stehen. „Freising spielt daheim. Deswegen sind sie unter Zugzwang. Wir wollen aus dieser Stabilität Nadelstiche setzen. Das haben wir in der Vorbereitung intensiv geübt und es hat bisher gut geklappt.“ So habe man gegen Vatanspor Freising auch nur Tore nach Standards gekriegt. Die Gastgeber wollen einen anderen Ansatz wählen: „Wir werden uns nicht am Gegner orientieren, sondern unser eigenes Spiel durchdrücken“, sagt Gül, der auch stark auf den Heimvorteil setzt: „Gammelsdorf hat es oft schwer gehabt bei uns. „Wir haben ja einen sehr großen Platz. Das ist für uns ein Vorteil.“ Weinzierl sieht das anders: „Wir sind das gewohnt. Schließlich ist unser Platz auch sehr lang und breit.“ Zu erwarten ist also ein ausgeglichenes Spiel zwischen zwei Teams, die sich in der Rückrunde bisher etwas stabilisiert haben. Und die Freisinger werden sich an ihren hohen Ansprühen messen lassen müssen.

Am wichtigsten ist aber etwas anderes. Im Hinspiel hatte es zwei schwere Verletzungen gegeben. Die Freisinger Florian Pinkert und Mesut Toprak mussten jeweils vom Krankenwagen abgeholt werden. Beide Trainer hoffen deshalb auf ein faireres Match, Gül: „Hoffentlich steht diesmal das Sportliche im Vordergrund.“ (Sebastian Bergsteiner)