SC Freising: Generationswechsel im Vorstand - Sorgen wegen steigender Kosten

Die neue Vorstandschaft des SC Freising: (vorne, v. l.) Martina Martin (Vereinsjugendsprecherin, Katharina Capric (stellvertretende Vorsitzende), Susanne Günther (Schriftführerin) sowie (hinten, v. l.) Jürgen Mieskes (Sportreferent der Stadt Freising), Amelie Forkel (Jugendleiterin), Dieter Hillenbrand (Vorsitzender) und Susanne Limmer (Schatzmeisterin). © Fuchs

Endlich konnte die Jahreshauptversammlung des SC Freising wieder unter „normalen“ Bedingungen stattfinden. Die Vorstandschaft wurde deutlich verjüngt.

Freising – Der Sportclub Freising 1919 e.V. hat die Pandemie ohne nennenswerten Mitgliederschwund überstanden und auf der Jahreshauptversammlung vergangenen Freitag in der Vorstandschaft einen Generationswechsel vollzogen. Der scheidende Schatzmeister Winfried Heldner warnte vor stark steigenden Ausgaben und wurde zu seinem Abschied zum Ehrenmitglied ernannt.

SC Freising: Haushaltsplanung weiterhin auf Kante genäht

Der Vorsitzende Dieter Hillenbrand konnte knapp 40 Mitglieder im SC-Vereinsheim zur Jahreshauptversammlung begrüßen. „Endlich wieder persönlich“, wie er sagte, denn die vergangenen zwei Corona-Jahre seien vor allem für die Hallensportler nicht leicht gewesen. Die Mitgliederzahl sei 2022 höher als vor Corona. Sorgen bereiten Hillenbrand die stetig steigenden Kosten für den Verein, insbesondere die Hallengebühren sind ihm und SC-Schatzmeister Winfried Heldner ein Dorn im Auge. Trotz der Beitragserhöhung aus 2020 sei schon abzusehen, dass die Haushaltsplanung weiterhin auf Kante genäht sei, größere Projekte kaum stemmbar seien und durch steigende Energiepreise weiteres Ungemach drohe.

Dies im Blick zu behalten, sei aber Aufgabe seiner Nachfolgerin Susanne Limmer, so Heldner, der sich nach 34 Jahren im Amt verabschiedete und nach seinem letzten Kassenbericht mit Standing Ovations bedacht wurde.

Bei den Berichten aus den Abteilungen wurde deutlich, dass im Handball und Volleyball Corona in den vergangenen zwei Jahren den Spielplan komplett durcheinander wirbelte. Die Boxer haben zu wenige Räume – größter Wunsch wäre eine feste Trainingsmöglichkeit mit dauerhaft aufgebautem Ring.

Eine Wachablösung gab es bei den Fußballern bereits vor der Pandemie. Dies wurde erneut erwähnt, da in den letzen Jahren keine jahreshauptversammlungen stattfinden konnten. Ludwig Groß ist als Abteilungsleiter in den Ruhestand gegangen – es übernahm ein junges Trio mit Erik Hillenbrand, Rene Kaiser und Marc Hillenbrand.

SC Freising: Eissportabteilung macht dicht - Dritter Tennisplatz soll realisiert werden

Buchstäblich auf Eis liegen derzeit die Aktivitäten der Eissportabteilung. Dort traten im November beide Abteilungsleiter zurück, und es wurde beschlossen, sich vom BEV-Spielbetrieb abzumelden und nur noch freizeitmäßig aktiv zu sein. Die Tennisabteilung konnte trotz Pandemie seit 2022 mit je zwei Teams am Spielbetrieb teilnehmen. Auch einige Damen haben mittlerweile den Trainingsbetrieb aufgenommen, und ein Jugendtraining ist in Planung. Auch deshalb würde die Tennisabteilung gerne einen dritten Platz in Eigenleistung realisieren, eine Entscheidung von Seiten der Stadt steht aber noch aus. SC-Vorsitzender Dieter Hillenbrand – von der Versammlung als Vereinschef wiedergewählt – versprach, dort nachzuhaken.

Außer dem alten und neuen SC-Boss sind alle weiteren Mitglieder der Vorstandschaft weiblich und das Durchschnittsalter wurde nach dem Ausscheiden von Ingrid Schuhbauer und Winfried Heldner durch die Neuzugänge Amelie Forkel (Jugendleiterin) und Martina Martin (Vereinsjugendsprecherin) gesenkt. Ex-Schatzmeister Heldner wurde zusammen mit Rudi Leeb (Boxen), Josef Seidenberger (Eissport) und Walter Mair (Eissport) zum Ehrenmitglied ernannt. Außerdem wurden 33 SC-Vereinsmitglieder für langjährige Treue mit Ehrennadeln ausgezeichnet. VON JOSEF FUCHS