SC Freising: Inklusionsteam holt bei zwei Turnieren den dritten Platz

Prominenter Zuschauer: (hinten v. l.) Co-Trainerin Ursula Elsinger, Johannes Dietrich, Marius Ploner, Joshua Kimmich, Leonie Buchholz, Nepomuk Hofmann, Josefine Gangkofer, (Mitte v. l.) Betreuer Martin Hierhager, Lorenz Wehrer, Simon Pilip, Jonas Biel, (vorne v. l.) Maximilian Würzinger, Moritz Hierhager. © SC Freising

Die Inklusionsmannschaft des SC Freising nahm kürzlich an zwei Turnieren teil - und das jeweils mit großem Erfolg.

Freising – Der SC Freising hat als einziger Verein im Landkreis eine Inklusionsmannschaft für Jugendliche. Diese tritt bei Turnieren regelmäßig gegen andere Inklusionsteams an.

Im Mai nahmen die Kicker von Trainer Michael Reimann erstmals seit Corona wieder an einem Turnier teil, dem „Glaub an dich“-Cup der Sepp-Herber-Stiftung am FC Bayern Campus. Unter den Augen von Bayern-Profi und Nationalspieler Joshua Kimmich belegte der SC den dritten Platz. Im Juli wurde die aus Kindern mit geistigen, körperlichen oder seelischen Behinderungen bestehende Mannschaft bei einem Turnier des TSV Hohenbrunn-Riemerling wiederum Dritter. Dort hat unter anderem auch der TSV 1860 München teilgenommen. Wie Reimann erzählt, sei der Zulauf jüngst groß gewesen – bei der Inklusionsmannschaft und in der ganzen SC-Jugend. Daher ist der Verein auf der Suche nach Trainer und Betreuern: inklusion@sc-freising-fussball.de. ft