Spannender als jeder Tatort: Sechs Mannschaften in Abstiegsgefahr in Kreisklasse 3

Von: Nico Bauer

In der Kreisklasse 3 hat der Abstiegskampf noch so einiges zu bieten. Kirchdorf gewinnt in Gammelsdorf, Freising gegen Eching und Au gewinnt das gefühlt erste unwichtige Spiel in der engen Liga.

Landkreis – Der Abstiegskampf in der Kreisklasse 3 wird immer irrer. Nach dem Sieg des SC Freising befinden sich zwei Spieltage vor dem Saisonende die Nachbarn Mauern und Gammelsdorf auf den Relegationsplätzen. Sechs Mannschaften kommen für jene beiden Ränge noch infrage.

FVgg Gammelsdorf – SC Kirchdorf 2:4 (1:1)

Der Dritte bleibt in Lauerstellung, auch wenn die Chancen auf die Aufstiegsrelegation nach dem Moosburger Sieg in Vötting recht gering sind. Im Gammelsdorf meisterte man eine durchaus komplizierte Aufgabe. In einem hektischen Spiel waren beide Mannschaften auf Augenhöhe. Deshalb stand es zur Pause nach den Toren von Gammelsdorfs Michael Hösl (15.) und Kirchdorfs Samuel Nierhaus (20.) Unentschieden.

Die Spitzenmannschaft aus dem Ampertal war am Ende jedoch etwas effektiver und auch glücklicher. Daniel Schuhmann und Felix Zeilmaier sorgten für das 1:3 (73./84.), und nach dem Anschlusstreffer von Marcel Beischl (85.) setzte erneut Nierhaus den Schlusspunkt (89).

SC Freising – TSV Eching II 5:1 (4:0)

Die Freisinger müssen liefern, wenn sie sich die Abstiegsrelegation ersparen wollen. Gegen den abgeschlagenen Letzten Eching II löste man die Pflichtaufgabe souverän und bog frühzeitig auf die Siegerstraße ein. Mit dem 4:0 nach 35 Minuten durch Tore von Manuel Kraft (17.), Samuel Stratmann (21./30.) und Florian Pinkert (35.) war die Messe gelesen. Nach der Pause trafen noch Manuel Goronzi für Eching (56.) und Muhammed Sen zum Endstand (72.).

TSV Paunzhausen – SV Marzling 2:0 (2:0)

Den Paunzhausener Trainer Alexander Sulzberger hat es fast zerrissen vor Stolz. Seit Wochen zeige seine Mannschaft Moral, und bei vier Punkten Vorsprung auf die Relegationsplätze ist der direkte Klassenerhalt zum Greifen nahe.

Gefühlt waren die Marzlinger vor ein paar Wochen schon in sicherer Entfernung zur Abstiegszone, aber Partien wie diese ziehen das Team von Trainer Christian Grüll wieder hinten rein. Nun sind beide punktgleich. Die Gastgeber hatten sich gut auf den Gegner eingestellt und gewannen verdient. Der Erfolg hätte noch höher ausfallen können, aber nur Tobias Gürtner (11.) und Tobias Kreidler (34.) trafen.

TSV Nandlstadt – SpVgg Mauern 5:3 (2:2)

Der Abstiegskampf der Kreisklasse toppt jeden Tatort. Nach den Siegen von Freising und Paunzhausen steckt nun die SpVgg Mauern tief im Relegationssumpf. Dabei begann alles so gut, denn Mauern führte nach den Toren von Tobias Kleeberger (13.) und Jonas Schneeweis (18.) früh mit 2:0.

Lukas Rieder brauchte jedoch nur 120 Sekunden für den Ausgleich (22./24.). Der nächste Zwischenspurt der Nandlstädter brachte drei Tore binnen einer Viertelstunde von Matthias Köckeis (65.), Simon Prummer (75.) und Lukas Rieder (80.). Der dritte Treffer der Mauerner durch Tobias Kleeberger (86.) kam zu spät. Somit steht die SpVgg nun wieder auf einem Abstiegsrelegationsplatz.

TSV Au – SpVgg Zolling 3:0 (1:0)

Gefühlt war jene Paarung die erste in dieser Kreisklassen-Saison, in der es um die ungeliebte goldene Ananas ging. Diese verdienten sich die Auer überzeugend durch die Tore von Dominic Schermbach (33./90.+2) und Alexander Schwarz (64.).