SC Freising will sich gegen Tabellenführer Ilmmünster schadlos halten

Fokus liegt auf dem Offensivspiel

von Anton Hirschfeld schließen

Um das Auftaktprogramm des SC Freising wird die Kicker aus der Luitpoldanlage niemand beneiden. Am ersten Spieltag ging es gleich gegen den SV Marzling, gegen den Mit-Favoriten setzte man mit einem 3:1-Erfolg ein frühes Ausrufezeichen.

In der Woche darauf verlor man allerdings mit 1:2 bei Kreisliga-Absteiger Mauern – und jetzt kommt ausgerechnet der Tabellenführer SV Ilmmünster, der sich bisher in grandioser Form zeigt. Zwei Spiele, zwei Siege, 11:1-Tore: Das ist eine Ansage.

SCF-Coach Sezgin Gül ist sich der Gefahr bewusst: „Wir müssen kompakt stehen, Ilmmünster hat eine sehr starke Offensive.“ Keine Frage: Viele Räume will der Sportclub seinem Gegner am Wochenende nicht bieten. Und Gül ist guter Dinge. Denn: „Wir sind auf einem guten Weg im Gegensatz zur Vorsaison.“ Die Niederlage gegen Mauern, so berichtet der Coach, hätte nicht sein müssen. „Da haben wir eine schwache Leistung gezeigt.“ Im Kopf sei man nicht zu 100 Prozent auf dem Platz gewesen, das habe sich dann eben gerächt. Genau das will man gegen den SV Ilmmünster vermeiden – und im Training hat sich das unter der Woche schon gezeigt. Die Defensive stehe gut da, berichtet Gül, die Gegentore gegen Mauern seien einfach nur unglücklich gewesen. Deswegen lag der Fokus der Trainingswoche auf dem Offensivspiel der Domstädter. Torgefährlicher, kaltschnäuziger, im Großen und Ganzen einfach abgezockter will man vor dem gegnerischen Gehäuse werden. All diese Eigenschaften werden am Wochenende auch benötigt: Der SC Freising will aus einer kompakten Grundordnung kommen, sich aber nicht das Spiel dirigieren lassen. Man könne Ilmmünster knacken, wenn „wir unser Spiel spielen“.

Seine Mannschaft, da ist sich Trainer Sezgin Gül sicher, wird sich auf die Partie am Sonntag mit dem nötigen Ernst vorbereiten, sodass man dann mit breiter Brust in die Partie gegen den Tabellenführer gehen kann. Würde man die drei Punkte in Freising behalten, wäre das „ein sehr guter Saisonstart“ für die Kicker aus der Luitpoldanlage, sagt Gül. Kein Vergleich zum Vorjahr, als man früh hinten drin stand und auch spielerisch weit vom heutigen Niveau weg war. Damals konnte man sich bis kurz vor Saisonende nicht aus den Abstiegsregionen befreien.

Die ersten Spiele haben nun aber gezeigt, dass der SC Freising in dieser Spielzeit auch mit den vermeintlichen Favoriten mithalten kann. Doch auch, wenn am Sonntagabend eine Niederlage im Spielberichtsbogen stehen würde, wäre das alles andere als ein Beinbruch für die Domstädter. Ohnehin will Gül keine Ausrede gelten lassen, dass man zu Beginn, vielleicht im Gegensatz zu anderen Teams der Kreisklasse, starke Gegner gehabt hätte. „Die ganze Liga ist so stark, dass man keine Mannschaft bisher richtig einschätzen kann“. Deshalb kann es für Güls Truppe auch nur ein Ziel geben: „Wir müssen nur auf unser Spiel achten und es umsetzen.“ Dann muss sich auch Ilmmünster warm anziehen.