SC Freising: Zweiter Frauenmannschaft gelingt ein Coup gegen den Ligadominator

Einen tadellosen Doppelspieltag feierte die zweite Frauenmannschaft des SC Freising. Unter anderem wurde dem BC Aresing dessen erste Saisonniederlage zugefügt. © michalek

Der SC Freising feiert vor der Weihnachtspause einen erfolgreichen Doppelspieltag – inklusive eines klaren Siegs gegen den bis dato ungeschlagenen BC Aresing.

Freising – Die zweite Frauenmannschaft des SC Freising kommt immer besser in Schwung. Am letzten Doppelspieltag vor der Weihnachtspause besiegte sie nicht nur den TSV Neuburg mit 3:2 (25:22, 25:19, 16:25, 17:25, 15:11), sondern völlig überraschend auch das bislang ungeschlagene Team des BC Aresing mit 3:0 (25:15, 25:22, 26:24). Damit haben sich die Freisingerinnen auf den vierten Platz in der Volleyball-Bezirksklasse hochgearbeitet.

Weil sich kurzfristig einige Spielerinnen krankgemeldet hatten oder angeschlagen waren, musste SCF-Trainer Leander Liebl sein Team umbauen. „Dafür haben wir in den ersten beiden Sätzen gegen Neuburg gut gespielt“, so der Coach. Dann stellte seine Mannschaft aber das Spielen weitgehend ein. Neuburg glich zum 2:2 aus. Im Tiebreak waren die Freisingerinnen wieder hellwach und gewannen so verdient mit 15:11.

Für den überraschenden Sieg gegen den BC Aresing hatte Liebl einige einfache Erklärungen parat: „Wir haben um eineinhalb Klassen besser gespielt als gegen Neuburg, wir haben ohne Druck gespielt und hatten einfach sehr viel Spaß am Spiel.“ Taktisch kluge und platzierte Aufschläge, eine sehr agile Feldabwehr sowie vor allem überlegte und knallharte Schmetterschläge setzten Aresing von Beginn an zu. Als die Gäste am Ende des dritten Satzes nochmals aufkamen und die Partie zu kippen drohte, bewiesen die Freisingerinnen Nervenstärke und Cleverness. „So kann es weitergehen“, jubelte der Trainer. sp