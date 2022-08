Favoritenduell mit Live-Übertragung: SC Kirchdorf installiert intelligentes Kamerasystem

SCK-Coach Andreas Apold ist nach seinem Urlaub zurück an der Seitenlinie. © Fupa

Vor dem Kreisklassen-Topspiel gegen einen Mitanwärter auf den Aufstieg wartet der SC Kirchdorf mit einer interessanten technischen Neuerung auf.

Kirchdorf – Mit dem SC Kirchdorf und dem FC Moosburg treffen am Freitag um 18.30 Uhr die beiden Teams aufeinander, die von den Kreisklassen-Trainern am häufigsten als Aufstiegskandidaten genannt wurden. Da der SCK in diesem Jahr ein Live-Streaming der Heimspiele anbietet, wird die Toppartie am Abend auch über die „Veo-App“ übertragen.

Moosburg-Trainer Sinicki: „Ich glaube schon, dass die diese Saison vorne dabei sein werden“

Beide Kontrahenten haben Respekt voreinander, die Favoritenrolle sieht SCK-Abteilungsleiter Stefan Lohmeier nach der 0:1-Niederlage seines Teams am vergangenen Wochenende in Mauern aber auf Seiten der Gäste. Die stehen nach zwei Spieltagen mit weißer Weste und 8:2 Toren an der Tabellenspitze. Trotzdem war Moosburgs Trainer Mario Sinicki vergangene Woche beim 4:1-Sieg gegen Paunzhausen mit der ersten Halbzeit seiner Elf überhaupt nicht zufrieden. Erst im zweiten Abschnitt kam die spielerische Überlegenheit der FCM-Kicker zum Tragen. Aus Sicht von Sinicki ist der Gastgeber vom Freitag ein direkter Konkurrent um die Aufstiegsplätze: „Als eigentlicher Zufallsabsteiger aus der Kreisliga, womit in Kirchdorf sicher niemand gerechnet hatte, glaube ich schon, dass die diese Saison vorne dabei sein werden.“

Das könnte der SCK am Freitag beweisen. Trainer Andreas Apold wird nach seinem Urlaub wieder an der Seitenlinie stehen. Sein Assistent Dennis Schlerf bemängelte nach der Niederlage in Mauern, dass der Mut und das Selbstvertrauen beim Torabschluss gefehlt habe. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SC Kirchdorf testet Kamerasystem mit Highlights, Heat-Maps und vielem mehr

Bei Heimspielen können die Kirchdorfer Coaches ihren Schützlingen solche Defizite fortan in HD-Qualität vorführen. Denn Fußball-Abteilungsleiter Stefan Lohmeier hatte sich darum bemüht, in dieser Spielzeit ein Live-Streaming auf die Beine zu stellen. Dazu nutzt er die mobile Technologie der „Veo-Sportkamera“. Dabei wird ein Cam-Modul mit zwei Kameralinsen und NVIDIA-KI vor jedem Spiel auf einem Stativ aufgebaut. Dieses deckt dann von seinem Standort eine 180-Grad-Ansicht des Spielfeldes ab. Die KI erkennt den Ball und die Bewegung, steuert die Kameras, analysiert das Geschehen und bereitet es in einer Highlight-Timeline mit Eckbällen, Freistößen, Torschüssen und Toren auf. Über die „Veo-App“, die in den gängigen App-Stores zum Download bereit steht, können der Stream sowie spezielle Features wie „Heatmaps“ und vieles mehr abgerufen werden.

Die Anschaffungskosten für das Cam-Modul und die Abo-Gebühren von etwa 60 Euro pro Monat werden von einem Sponsor übernommen. Laut Lohmeier werde man die Technik in dieser Saison testen und dann entscheiden, ob sie weitergeführt wird. Beim ersten Heimspiel gegen Vatanspor habe der Live-Stream noch nicht zufriedenstellend funktioniert, die Videobilder im Nachgang seien dagegen „qualitativ top“ gewesen, erzählt der Abteilungsleiter. VON JOSEF FUCHS

