SC Kirchdorf: Verlieren verboten – „Müssen zusehen, dass wir punkten“

Der SV Vötting steht in der Kreisklasse derzeit auf Rang zwei. Dort, wo der SC Kirchdorf, aktuell Siebter, eigentlich gerne sein möchte.

Vötting – Umso schlimmer für den Kreisliga-Absteiger: Der Rückstand auf den SVV beträgt bereits neun Punkte. Damit ist klar, dass die Ampertaler die Begegnung in Vötting am Freitag um 19 Uhr keinesfalls verlieren dürfen.

Auch SVV-Trainer Maximilian Peschek ist vom Fehlstart der Gäste überrascht: „Die sind bislang sicher unter ihren Möglichkeiten geblieben. An sich ist das eine gestandene, gute Mannschaft, da kann ich mir nicht erklären, warum die bisher so anfällig waren. Trotzdem ist Kirchdorf eine ganz harte Nuss, das wissen wir zur Genüge, und davor habe ich Riesenrespekt. Die sind immer unangenehm, hart am Mann und schnell nach vorne. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe.“

Deshalb muss auch beim Tabellenzweiten eine Leistungssteigerung her. Denn in den vergangenen drei Partien – beim Unentschieden in Hörgertshausen und den Siegen gegen Gammelsdorf und Paunzhausen – konnte Vötting nicht wirklich überzeugen. Zwar spielte sich die Truppe um Torjäger Daniel Busch viele Chancen heraus, nutzte diese aber zu selten und nahm sich längere schöpferische Pausen, in denen der Gegner ins Spiel kam. Trotzdem ist der SVV in dieser Saison noch ungeschlagen.

Davon kann der SC Kirchdorf nur träumen, denn der hat in sieben Partien bereits drei Niederlagen kassiert. Richtig überzeugen konnte der Kreisliga-Absteiger bislang nur gegen die Schlusslichter Vatanspor und Eching II. Pleiten wie zuletzt das 2:4 beim Mitabsteiger TSV Au machen Trainer Andreas Apold fassungslos: „Der Gegner musste sich seine Tore nicht rausspielen oder erarbeiten, wir haben sie direkt aufgelegt. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die nächsten zwei Spiele gegen starke Gegner punkten. Schon am Freitag gegen Vötting wird das richtig schwer, denn die haben eine gute, eingespielte Mannschaft. Hesse, Sittenauer, Düber und Busch können jeden Gegner spielerisch vor Probleme stellen. Mit Abwehrchef Christian Pflügler beherrschen sie auch die Spielvariante mit hohen, weiten Bällen von hinten raus.“ (Josef Fuchs)