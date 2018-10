Kirchdorf zeigt gegen Langengeisling Reaktion - Moosburg feiert klaren Heimsieg 

„Diesmal hat wieder jeder die richtige Einstellung gezeigt“

von Matthias Spanrad schließen

Der SC Kirchdorf ist zurück im Geschäft! Die Ampertaler feierten am Sonntag einen deutlichen 3:0-Sieg gegen den FC Langengeisling und profitierten von der Niederlage des FC Schwaig in Palzing

TSV Moosburg – FC Lengdorf 4:1 (3:0). Eher von schmeichelhafter Natur war der Sieg der Neustädter. Denn vor allem im zweiten Durchgang waren die Gäste mindestens ebenbürtig und hatten phasenweise sogar mehr vom Spiel. Sie konnten jedoch ihre Möglichkeiten und ihre numerische Überlegenheit – Moosburgs Robin Czeloth hatte sich nach wiederholtem Foulspiel bereits frühzeitig verabschiedet (38.) – nicht ausnutzen. Außerdem reagierte TSV-Keeper Patrik Heilmair in mehreren Situationen prächtig. „Da waren wir sauber hinten drin, da kann das Spiel auch anders ausgehen“, musste Moosburgs Vorsitzender Michael Amberger zugeben.

Zuvor hatten die Hausherren eine FCL-Schwächephase eiskalt ausgenutzt und waren quasi uneinholbar davongezogen. Zunächst bugsierten sich die Gäste nach einem Hösl-Kopfball das Leder selbst ins Netz (2.). Danach nickte Christoph Hösl eine Flanke von Tobias Gessler ein (20.), ehe Michi Westermeier mit einem Freistoß aus 25 Metern für klare Verhältnisse sorgte (30.). Doch nach dem Seitentausch verkürzte Lengdorfs Florian Spielberger mit einem tollen Schlenzer aus 18 Metern (67.), zudem schwammen die Dreirosenstädter mit einem Mann weniger immer mehr. Entlastung gab’s erst in der Schlussminute: Peter Rieß nahm dem FCL nach feiner Vorarbeit von Benedikt Wagner den Wind aus den Segeln.

RW Klettham-Erding – SV Vötting 2:1 (1:1). Weit entfernt von den eigenen Möglichkeiten sind derzeit die Kiesweiherbuam. Beim Kellerkind aus Erding setzte es eine knappe Niederlage für die Eckardt-Elf. „Da wir unsere Torchancen nicht genutzt haben, war das auch verdient“, betonte Vöttings Abteilungschef Christoph Nitschke. Im ersten Abschnitt schlug der SVV nach dem 0:1 noch zurück und war außerdem die bessere Mannschaft. Nachdem Uli Hahn die Hausherren nach einem Zuspiel von Thomas Greckl in Führung gebracht hatte (29.), fingen die Vöttinger den Ball bei einem RW-Freistoß ab und spielten über zwei Stationen nach vorne, wo Jonas Sittenauer den Konter abschloss (36.). Bis zum Pausenpfiff vergab Vötting noch einige gute Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste dagegen offensiv blass. Klettham traf stattdessen in Person von Robert Paulus, der einen Freistoß über die Mauer schlenzte (61.).

SC Kirchdorf – FC Langengeisling 3:0 (1:0). Vor einer Woche gab’s beim 1:7 in Eitting eine herbe Klatsche für den SCK – gestern gaben die Ampertaler die passende Antwort. „Diesmal hat wieder jeder die richtige Einstellung gezeigt, wir waren giftiger und zielstrebiger“, so Spartenchef Stefan Lohmeier. Kirchdorf konnte sich auf seine Stärke bei Standards verlassen: Beim 1:0 zirkelte Daniel Schuhmann die Kugel in die Torwartecke (15.), nach der Pause erhöhte Dario Turkman mit einem ruhenden Ball auf 2:0 (52.). Danach setzte Thomas Hadler (68.) den Deckel auf den verdienten Heimsieg drauf.

SpVgg Mauern – BC Attaching 2:4 (0:2). Die Lippcke-Mannen stecken weiter tief drin im Tabellenkeller. Selbst gegen einen stark ersatzgeschwächten Gast – bis kurz vor dem Anpfiff hatte Attaching nur zehn Mann – gab es für die Hausherren nichts zu holen. „Das war Abstiegskampf pur“, betonte SpVgg-Abteilungsleiter Alex Karl. Hellwach waren zunächst jedoch nur die Gäste, die durch Imouroine Ouro-Agouda (42.) sowie Didier Nguelefack (44./64.) mit 3:0 führten. Erst im Anschluss kam Mauern mehr auf und konnte zunächst durch Sascha Dörner per Elfmeter verkürzen (67.). Die Hoffnungen der SpVgg waren jedoch nur theoretischer Natur: Fünf Minuten vor dem Ende stellte Ouro-Agouda den alten Abstand wieder her. Nicht mehr als Ergebniskosmetik war schließlich das 2:4 durch Dörner (88.). „Insgesamt geht der Sieg für die Attachinger in Ordnung, weil wir unsere Räume nicht genutzt und einfache Gegentore bekommen haben“, sagte Karl.