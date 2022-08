SC Massenhausen: Drei junge Wilde aus der eigenen Jugend mit guten Einsatzchancen

Teilen

Zwei Teams, eine Gemeinsamkeit: Sowohl der SC Massenhausen um Nicusen Bailesteanu (am Ball) als auch der TSV Allershausen II – hier mit Michael Obermeier (r.) – starten mit Ambitionen auf die vorderen Plätze in die Spielzeit 2022/23. © Michalek

Beim SC Massenhausen sorgen drei Eigengewächse für frischen Wind. Wegen der angespannten Personalsituation könnten beim Saisonstart Einsatzminuten rausspringen.

Massenhausen – Drei Neulinge haben zur Vorbereitung beim SC Massenhausen den Sprung aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft geschafft . Zum Saisonauftakt könnten die drei die Massenhausener Personalprobleme lösen.

„Ich freu mich einfach, am Sonntag dabei zu sein“, erzählt der 18-jährige Labro Grohmann. Am Sonntag steht seine erste Pflichtspielpartie bei den Herren an – ein Grund zur Vorfreude. Zusammen mit seinen gleichaltrigen Freunden Nico Kratzl und Elias Jungmeier spielt er schon seit der F-Jugend in Massenhausen. SCM-Coach Tobas Sigl war bereits in der Jugend ihr Trainer. In diesem Sommer bestritten sie dann die erste richtige Vorbereitung bei den Herren. „Das Training ist konditionell anstrengender und es geht auf jeden Fall schneller als in der Jugend“, sagt Grohmann. „Es ist auch aggressiver. Auf einmal geht man gegen austrainierte 28-Jährige ins Laufduell“, findet Kratzl.

SC Massenhausen: Trainer Sigl bescheinigt den drei Talenten „einen großen Sprung“

Er hat sogar schon ein paar Spiele im Herrenbereich absolviert und dort eine neue Position gefunden. Trainer Sigl beorderte ihn in den Sturm, in der Jugend spielte er Innenverteidiger oder Libero. „Das macht auch mehr Spaß, auch wenn ich mich an die Laufwege noch gewöhnen muss,“ sagt die Nachwuchshoffnung. Im Gegensatz zu Grohmann und Jungmeier wird Kratzl am Sonntag nicht dabei sein – er ist bis nächste Woche im Italienurlaub. Die anderen beiden haben aber gute Chancen auf einen Einsatz.

Denn das Massenhausener Team ist personell etwas angeschlagen. „Der Kader ist momentan überschaubar“, meint Trainer Tobias Sigl. Viele Verletzte, Corona und Urlaub seien die Gründe. „Da sind die Chancen auf Einsätze ganz gut.“ Denn Sigl ist bisher recht zufrieden mit seinen Neuzugängen: „Im Vergleich zum ersten Training hat sich da viel getan. Die haben teilweise schon einen großen Sprung gemacht.“ Grohmann und Kratzl könnten an unterschiedlichen Stellen behilflich sein. „Labro ist sehr schnell und kommt gut in den Zweikampf und Nico ist ein starker Techniker“, lobt er seine Schützlinge. Das kann helfen in der Partie gegen die Aufstiegsfavoriten aus Reichertshausen: „Die werden tabellarisch sicherlich vorne dabei sein. Deswegen müssen wir schauen, dass wir über den Kampf kommen und erstmal kein Gegentor bekommen.“ VON SEBASTIAN BERGSTEINER