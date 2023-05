A-Klasse kompakt: Massenhausen und Eichenfeld lassen keine Zweifel aufkommen

Teilen

Mauer auf der Torlinie: Nachdem Hallbergmoos’ Torwart Maximilian Böhme (5. v. r.) einen kontrollierten Rückpass mit der Hand aufgenommen hatte, bekam der SC Massenhausen einen indirekten Freistoß im Strafraum. © michalek

Eine Entscheidung hat der vorletzte Spieltag in der A-Klasse 5 gebracht: Der FCA Unterbruck II schafft unter dem scheidenden Coach Christian Gruber den Klassenerhalt.

VfB Hallbergmoos III – SC Massenhausen 0:3 (0:2)

Beide Teams wollten vor der Partie ihre Chancen wahren: Massenhausen auf die Aufstiegsrelegation, die Gastgeber auf den direkten Klassenerhalt. „In der ersten Hälfte waren wir zu ängstlich. Wir haben einen leichten Druck gespürt“, gibt Massenhausens Coach Tobias Sigl zu. Die Hallberger hielten gut mit, bis ein Eckball das 1:0 ermöglichte.

„Dann ist es bergab gegangen“, sagt Fabian Schum vom VfB. Sein Team sei mit Rasen und Hitze nicht klargekommen – der SCM dominierte in der zweiten Hälfte Ball und Gegner. Der VfB hat damit den direkten Klassenerhalt verpasst. „Es fühlt sich bescheiden an. Wir haben uns in den letzten Wochen kaputt gemacht, was wir uns davor aufgebaut haben“, so Schum.

Die Gäste wiederum haben weiter alle Chancen auf die Aufstiegsrelegation: „Wir sind entspannt, denn: Wir müssen nicht, wir können“, fasst Coach Sigl die Ausgangslage zusammen.

Tore: 0:1 Tobias Mock (31.), 0:2 Thomas Antoniol (45.), 0:3 Mock (82.).



SV Hohenkammer – SG Eichenfeld 0:4 (0:2)

Auch die SGE holte ihre drei Punkte souverän. Die Gäste gingen sehr früh in Führung und ließen dann nichts mehr anbrennen. „Es war die Antwort, die wir nach letzter Woche gebraucht haben: Ein Spiel auf ein Tor, das deutlich höher hätte ausgehen können“, bestätigt Coach Ludger Reuter. Die Entscheidung ist nun um eine Woche verschoben.

Dank des Sieges reicht der SGE gegen Kirchdorf ein Punkt: „Wir wollen uns diese Relegationsspiele noch holen. Deswegen ziehen wir das nächste Woche genauso durch“, so Reuter.

Tore: 0:1 Fabian Reisinger (3.), 0:2 Tom Huber (15.), 0:3 Abdel Mbohou (61.), 0:4 Niklas Reuter (90.).



FCA Unterbruck II – SV Kranzberg II 4:0 (4:0)

„Wir waren von Anfang an fokussiert und wussten, dass wir das gewinnen müssen“, berichtet FCA-Coach Christian Gruber. Sein Team ging schon nach drei Minuten in Führung und legte dann auch früh nach, sodass die Partie entschieden war. Von den Kranzbergern kam hingegen wenig.

Dank der Hallbergmooser Niederlage ist dadurch auch der direkte Klassenerhalt geschafft. „Das ist schon eine super Leistung. In der Hinrunde waren ja kaum Leute da, und dass wir es jetzt sogar einen Spieltag vor Schluss geschafft haben, ist eine tolle Geschichte“, sagt Gruber, der nächste Woche sein letztes Spiel an der Seitenlinie bestreiten wird. Er habe die Mannschaft aus der Not übernommen. Aus Zeitgründen war aber klar, dass es sich nur um eine Interimslösung handelte.

Tore: 1:0 Pascal Preller (2.), 2:0 Matthis Hayer (19.), 3:0 Christian Gruber (36.), 4:0 Nicklas Hauptmann (39.).

TSV Reichertshausen – TSV Allershausen II 6:0 (4:0)

Für beide Mannschaft ging es um nichts mehr. Die Gastgeber verabschiedeten Coach Markus Ertl, während die Meister aus Allershausen Spieler an die Erste abgeben mussten. Damit erklärt sich Coach Andreas Langer auch die deutliche Niederlage: „Wir sind dezimiert angetreten.“

Für das letzte Saisonspiel gegen den FC Neufahrn II verspricht Coach Langer aber: „Nächste Woche sieht es ganz anders aus. Da können wir wieder aus dem Vollen schöpfen und Vollgas geben.“ Gute Nachrichten für den VfB Hallbergmoos, schließlich könnten die Neufahrner mit einem Sieg noch am VfB vorbeiziehen.

Tore: 1:0 Manuel Bednarik (14.), 2:0 Torge Niedringhaus (18.), 3:0 Wirth (ET, 45.), 4:0 Oliviu Marc (45.), 5:0 Bednarik (83.), 6:0 Fernando Camutepa (88.).



MTV Pfaffenhofen – SV Dietersheim 2:3 (1:1)

Der Sieg fühle sich sehr gut an, sagt SVD- Coach Stanko Cimesa: „Wir haben guten Fußball gespielt.“ Cimesa verspricht, dass sein Team in der nächsten Woche gegen Hallbergmoos trotz möglicher Ausfälle nichts herschenken werde.

Tore: 1:0 Julian Kornas (37.), 1:1 Jürgen Rausch (45.), 2:1 Kornas (64.), 2:2 Seweryn Szczecina (68.), 2:3 Walace Rodrigues Viana (88.).

SC Kirchdorf II – SV Pulling 0:1 (0:1)

Auf dem Papier ging es für beide Teams um nichts mehr. Trotzdem war die Partie umkämpft. „Es war Zug und Spannung drin“, berichtet SVP-Abteilungsleiter Christian Pellmeyer. Sein Team hätte einige Torchancen gehabt, die allerdings oft kläglich vergeben. Am Ende habe man sich dann aber erfolgreich gegen den Ausgleich gestemmt. (Sebastian Bergsteiner)

Tor: 0:1 Christian Edler (20.).