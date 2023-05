10-Tore-Spektakel: Massenhausen spielt sich in einen Rausch

Teilen

Der SV Dietersheim ging gegen den SC Massenhausen trotz Führung als klarer Verlierer vom Platz. © Wolfgang Fohrer

Vom Himmel in die Hölle ging es für den SV Dietersheim am Mittwoch im Derby gegen den SC Massenhausen. Nach 2:0 hieß es am Ende 2:8.

Dietersheim – Im Nachholspiel der A-Klasse 5 lag der SVD früh mit 2:0 vorne – und ging am Ende mit 2:8 (2:3) unter. „Ich musste mich erstmal von den ersten zehn Minuten erholen. Sie haben uns total geschockt“, sagte Massenhausen-Coach Tobias Sigl. Die Dietersheimer Fußballer waren auf der Siegerstraße – doch dann wendete sich das Blatt.

„Nach einer Viertelstunde haben wir sie früher unter Druck gesetzt und sie hinten nicht mehr rauskommen lassen.“ Die Gäste spielten sich in einen Rausch und hörten nicht mehr auf zu treffen. (seb)

Tore: 1:0 Marco Asbeck (2.), 2:0 Wolfgang Holzapfel (7.), 2:1 Nico Kratzl (22.), 2:2 Sebastian Radlmeier (29.), 2:3 Tobias Mock (35.), 2:4 Sebastian Radlmeier (46.), 2:5 Tobias Mock (48.), 2:6 Sebastian Radlmeier (53.), 2:7 Sebastian Kratzl (58.), 2:8 Nico Kratzl (76.). seb