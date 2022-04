SC Oberhummel: Anton Hirschfeld übernimmt ab sofort als Spielertrainer

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Anton Hirschfeld trainiert ab sofort seinen Heimatverein SC Oberhummel. © Privat

Eigentlich war der Start von Anton Hirschfeld auf der Bank erst im Sommer vorgesehen, der 30-Jährige übernahm jedoch bereits für die Schlussphase dieser A-Klassensaison.

Oberhummel – Bei den Fußballern des SC Oberhummel gab es einen vorgezogenen Trainerwechsel. Die zeitlichen Probleme beim bisherigen Coach Michael Mair wären einfach zu groß gewesen, betonte Hirschfeld: „Daher kam die Entscheidung, dass ich bereits jetzt als Spielertrainer anfange und Mair als Co-Trainer weitermacht.“ Dieser hatte bereits vor einiger Zeit signalisiert, dass er als frisch gebackener zweifacher Vater kürzertreten wolle. Bei der Abteilungsleitung kam schnell die Erkenntnis, dass Hirschfeld die Idealbesetzung für die Nachfolge wäre. Er gestaltete bereits seit einiger Zeit die Trainingseinheiten bei der Zweiten mit und berichtet: „Ich wurde also gefragt, und bei den Gesprächen stellte sich schnell her-aus, dass wir das Gleiche wollen.“ Es folgte die Einigung für ein Engagement ab dem Sommer, die Bereitschaft zum vorgezogenen Einspringen sei selbstverständlich gewesen, betonte der 30-Jährige. Als Spieler kennt er seine Mannschaft natürlich bestens – und Hirschfeld will ihr auch weiterhin auf dem Feld helfen.

„Ich freue mich wahnsinnig, mit der Truppe zu arbeiten. Die Jungs haben alle Bock und sind total lernwillig,“ sagt der neue Coach. Einige exzellente Nachwuchstalente wären dabei, die es zu formen gelte.

Wie will er die Mannschaft voranbringen? Obwohl er selbst als Stürmer auf dem Platz steht, sieht Hirschfeld die größten Probleme bei Oberhummel in der Offensive: „Wir sind einfach eine sehr junge Truppe, die meisten spielen gerade einmal ein Jahr im Herrenbereich.“ Die Jungen an die „neue Härte“ heranzuführen, sei eines seiner Ziele als Spielertrainer. Die Defensive dürfe aber keinesfalls vernachlässigt werden: „Hinten haben wir ebenfalls noch Steigerungsbedarf. Die Männer zeigen zwar gute Ansätze, aber der Spielaufbau gestaltet sich noch problematisch.“

Generell will Hirschfeld seine Erfahrungen, die er unter verschiedenen Trainern sammeln konnte, weitergeben. Nachdem er lange Zeit in Oberhummel spielte, wechselte der 30-Jährige vor einigen Jahren nach Vötting, um in der Kreisliga auf Torejagd zu gehen. Das ziemlich erfolgreich, die Liebe galt aber weiterhin seinem Heimatverein. Daher die Rückkehr und nun der baldige Wechsel ins Traineramt: „Das wird auf alle Fälle eine wahnsinnig interessante Aufgabe. Was kann es denn Schöneres geben, als diese Aufgabe bei seinem Heimatverein zu bekommen?“ Seine Ziele: „Jetzt geht es erst einmal um den Klassenerhalt, in der kommenden Saison wollen wir dann eine bessere Rolle als heuer spielen.“ Der Spaß soll aber trotzdem im Vordergrund stehen: „Der ist das Wichtigste. Am liebsten aber natürlich mit Erfolg. Dafür will ich den Jungs ihre Zeit geben.“ (Bernd Heinzinger)