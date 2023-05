A-Klasse kompakt: Im Abstiegskampf sind alle Entscheidungen gefallen

Von: Bernd Heinzinger

Schussgewaltig: Pascal Paringer vom BC Attaching II erzielte gegen Attenkirchen einen lupenreinen Hattrick. © Lehmann

Durch einen Heimsieg gegen Schlusslicht TSV Au II sicherten sich die Fußballer des SC Oberhummel vorzeitig den Klassenerhalt in der A-Klasse 6. Der FC Wang geht in die Relegation.

SC Oberhummel – TSV Au II 3:1 (1:1)

Die Begegnung mit dem weit abgeschlagenen Tabellenschlusslicht sei nicht gerade schön anzuschauen gewesen, berichtet SCO-Trainer Anton Hirschfeld: „Vor allem in der ersten Hälfte war das kein A-Klassen-Niveau.“ Seine Mannschaft habe sowohl Zweikämpfe als auch Kopfbälle verweigert.

„Nach deutlichen Worten in der Kabine haben wir uns aber zum Glück gesteigert.“ Fortan habe Oberhummel „etwas mehr“ Fußball gespielt und sei dadurch zum verdienten Sieg gekommen. Der bedeutet gleichzeitig den Klassenerhalt, „daher bin ich am Ende doch zufrieden“, betont Hirschfeld.



Tore: 0:1 Maximilian Herbst (3.), 1:1 Thomas Hekele (40./FE), 2:1/3:1 Anton Hirschfeld (55./62.).

BC Attaching II – SpVgg Attenkirchen 4:1 (3:0)

Vor allem mit der ersten Halbzeit war BCA-Trainer Thomas Stampfl sehr zufrieden: „Wir haben schöne Spielzüge gezeigt und uns stark Richtung gegnerisches Tor kombiniert.“ Den dreifachen Torschützen Pascal Paringer lobte der Coach explizit: „Endlich hat er wieder seine alte Stärke gefunden und war eiskalt vorm Tor.“

Nach der verdienten 3:0-Führung habe man die Gäste durch ein blödes Gegentor zwar kurzfristig zurückgebracht, „doch mit dem 4:1 konnten wir danach schnell alles klar machen. Unsere aktuelle Form stimmt auf alle Fälle“, freute sich der Attachinger Trainer.

Tore: 1:0/2:0/3:0 Pascal Paringer (3./FE/16./45.), 3:1 Felix Kießling (61./ET), 4:1 Simon Emmersberger (68.).

SV Geroldshausen – VfR Haag 3:0 (1:0)

In einem launigen Sommerkick führte ausgerechnet ein Fehler von VfR-Spielertrainer Volker Lippcke zum 0:1: „Der Gegenspieler konnte dann aus 30 Metern ins leere Tor schießen“, sagte er. Anschließend habe seiner Truppe nach einigen Ausfällen einfach die Durchschlagskraft gefehlt, zudem gab Coach Lippcke dem Nachwuchs sowie Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit. „Die Niederlage geht auf alle Fälle in Ordnung“, lautete sein Fazit. Und er fügte an: „Man hat schon auch gemerkt, dass es bei uns um nichts mehr geht.“

Tore: 1:0/2:0 Maximilian Huber (36./48.), 3:0 Michael Beer (63.).

SV Oberhaindlfing – SC Tegernbach 3:1 (1:1)

In der ersten Halbzeit sah SVO-Trainer Stephan Lechner eine ausgeglichene Partie: „Beide Mannschaften agierten kampfbetont, und das Unentschieden ging bis dahin in Ordnung.“ Nach der Pause aber steigerten sich seine Männer enorm. „Da haben sie mehr Gas gegeben und verstärkt auf das gegnerische Tor gedrückt.“ Der 2:1-Führungstreffer per direktem Freistoß aus 25 Metern sei dann genau zur rechten Zeit gekommen. „Angesichts der zweiten Hälfte ist unser Sieg auf alle Fälle verdient“, betonte Lechner.

Tore: 1:0/3:1 Gianluca Straube (32./89.), 1:1 Markus Maier (41./ET), 2:1 Anto Samardzic (74.). (Bernd Heinzinger)