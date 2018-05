Schlechtes Omen für die Relegation? Freising verliert Derby

Den gleichen Ausbildungsverein: Florian Härtel (r.) und der Hallberger Fabian Diranko sind beide beim SE Freising in der Jugend groß geworden.

VfB Hallbergmoos verabschiedet Hermann Schmidmeier

von Matthias Spanrad schließen

Das Derby, das kein wirkliches war, endete am Samstagnachmittag mit einem verdienten 2:0 für den VfB Hallbergmoos gegen den SE Freising.

Freising – Eigentlich war schon vor dem Anpfiff klar, dass es ein entspannter Nachmittag werden würde im Hallberger Sportpark. Beim VfB nahmen sich die Verantwortlichen viel Zeit, ihren scheidenden Teammanager Hermann Schmidmeier zu verabschieden – inklusive Einlauf-Kids in Danke-Hermann-Shirts. Bei den Gästen aus der Domstadt dominierte eher das Motto „Jugend forscht“ – nur Mayr, Preller, Thalhammer und Waas standen aus dem erweiterten Kreis der Stammelf überhaupt im Kader der von Fabian Herrmann betreuten Truppe. Ansonsten: Lauter talentierte Nachwuchskräfte. Und dafür war der Coach sogar recht zufrieden, trotz der 0:2-Schlappe, bei der das jungen Ensemble vor allem viel Lehrgeld bezahlt hatte. „Das Ergebnis war leistungsgerecht“, bilanzierte Herrmann, „wir können es aber als Erfolg werten.“ Er habe viel beobachten können, „etwa wer uns nächstes Jahr weiterbringen wird.“

Hallbergs Coach Mario Mutzbauer konnte hinterher „nix dagegen sagen“, was Spiel und Ergebnis betraf. „Das war ein versöhnlicher Abschluss – auch für den Hermann.“ Dass die Gäste kein wirkliches Derby zugelassen hatten ob ihrer Kaderwahl, das wollte Mutzbauer nicht kommentieren. Aber „das ist schon okay, die haben schließlich noch was vor.“

Dabei entwickelte sich vor allem im ersten Durchgang durchaus ein munteres Match. Groß in Bedrängnis kamen die Gastgeber, bei denen am Ende sogar Hawaii-Rückkehrer Gerrit Arzberger ein paar Minuten bekam, zwar nicht, die erste Chance Partie gehörte aber trotzdem dem SEF. Der Schuss von Nureddin El Sayed strich knapp vorbei (2.).

In der Folge übernahm Hallbergmoos immer mehr das Kommando und brachte sich in Szene. Zunächst reagierte Freisings Schlussmann Sebastian Minich in seinem ersten Landesliga-Einsatz gegen Fabian Diranko noch klasse (8.), ehe Minich binnen weniger Minuten zwei Mal eher unglücklich aussah und den Weg für den Sieg der Hausherren mit ebnete. Zunächst hätte Freisings Keeper das Spielgerät nur aus der Gefahrenzone wuchten müssen, anstatt noch einen Haken zu schlagen. Ben Held witterte den Braten und schloss vor dem leeren Tor problemlos ab (17.).

Keine zehn Minuten später mussten die Freisinger dann ihrer Unerfahrenheit Tribut zollen: Michael Kopp hatte von links eine Ecke getreten, die an Freund und Feind vorbei ans lange Fünfereck segelte, wo Wolfgang Lex mutterseelenallein einköpfte. Auch das wäre wieder eine Sache für den Torwart gewesen, aber auch die komplette Defensive sah nicht gerade gut dabei aus. Seine Fehler wieder gut machte Minich im weiteren Spielverlauf, vielleicht auch, weil die Partie im zweiten Durchgang auf beiden Seiten stark verflachte. Erst parierte Freisings Schlussmann noch gegen Ben Held (41.), ehe Kopp und Held im Doppelpack vergaben (47./48.). Nach einer Stunde rettete Valon Zeka dann noch vor Thomas Edlböck (64.) und Minich parierte klasse gegen Andreas Kostorz (90.+1). Auf der anderen Seite scheiterte Pascal Preller mit einem Freistoß knapp an VfB-Schlussmann Ferdinand Kozel (60.).