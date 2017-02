Schütz auf Abschiedstour: SE Freising im Rückrundencheck

Durch das verletzungsbedingte Fehlen von Michael Schmid (vorne) und Christoph Glas (r., hier im Derby gegen den Hallbergmooser Benni Held) ging beim SEF viel Stabilität in der Abwehr verloren, Innenverteidiger Schmid ist nun wieder an Bord.

Alternativen verlassen das Lazarett

SE Freising - Wird es eine erfolgreiche Abschiedstour für SEF-Coach Michael Schütz? 14 Partien stehen für den 46-Jährigen noch aus, dann ist im Sommer Schluss in der Savoyer Au.

Und die Frage, die sich bei vielen stellt, ist: Bleiben die Gelb-Schwarzen über dem Strich oder ist die Konkurrenz im Tabellenkeller doch zu groß? Einige Vorbereitungsspiele gaben zumindest einen vagen Grund zur Hoffnung - auch, weil sich personell doch Manches zum Guten gewendet hat.

Tor

Dominik Schlerf hätte einem in der Vorrunde schon ein bisschen leid tun können. Der junge Torwart war immer wieder für einen Patzer gut, da ließ die öffentliche Kritik meist nicht lange auf sich warten. Überdies hat der 23-Jährige auch intern keinen leichten Stand. In der Winterpause wurde ihm ein erfahrener Konkurrent vor die Nase gesetzt, mit Stefan Wachenheim schloss sich dem SEF ein 25-Jähriger an, der einiges aufweisen kann – mit dem VfR Garching stieg er bis in die Regionalliga auf. In den Vorbereitungsspielen wechselten sich beide zunächst ab, am Ende deutete Schütz aber bereits an, dass er wohl nicht auf die Erfahrung seines neuen Torhüters verzichten möchte.

Abwehr

Das große Sorgenkind der Vorrunde war vor allem die Defensive. Das Fehlen der beiden Routiniers Michael Schmid und Christoph Glas war nicht wegzudiskutieren, Trainer Schütz musste oft bei der Viererkette improvisieren, das Team zahlte stellenweise Lehrgeld. Das schönste Signal kam deswegen im Winter von Kapitän Michael Schmid, der sich gesund zurückmeldete und wohl die größte Hilfe im Kampf um den (frühzeitigen) Klassenerhalt werden dürfte. Zusammen mit Youngster Vitus Kirchberger müsste der 31-Jährige in der Zentrale gesetzt sein und wird mit seiner Erfahrung und seinem Spielverständnis immens helfen. Auf den Außenbahnen hat Schütz experimentiert, im letzten Test am Samstag gegen Altdorf (3:0, Tore durch Sebastian Mihajlovic, Andreas Hohlenburger, 2) brachte der Coach aber zwei, die auch schon in der Vorrunde dort gefielen: Osaro Aiteniora und Philipp Urban, beide mit defensiver Stabilität, aber auch offensiven Ambitionen. Fazit: Verletzt sich keiner, dürfte die Abwehr gestärkt aus der Winterpause hervorgehen.

Mittelfeld

Bei keinem Mannschaftsteil hat Trainer Schütz derart die Qual der Wahl. Ob erfahrene Spieler (Mesut Toprak, Sebastian Mihajlovic und Ilker Yildiz) oder junge, vielversprechende Talente (Jonas Mayr und Burak Özdemir) – es gilt, eine gesunde Mischung zu finden. Das interessanteste Signal kam aber auch hier aus dem Lazarett. Moritz Sassmann war in der Vorrunde fest eingeplant gewesen, fiel dann aber komplett verletzt aus. Nun meldete sich der 20-Jährige in der Winterpause zurück, wird mit Sicherheit mehr als nur eine Alternative werden.

Angriff

Entscheidend für den Erfolg in der Rückrunde dürfte auch sein, ob die Angreifer in Tritt kommen. Die Frage hierbei ist nicht nur, ob Andi Hohlenburger seine Konstanz in den Griff bekommt und die am Ende guten Leistungen in der Vorbereitung bestätigt, auch bleibt abzuwarten, ob Schütz dem Nachwuchs mehr Vertrauen schenkt. Mehmet Cay etwa hatte bereits angedeutet, dass er in der Landesliga durchaus fußfassen kann.

Fazit

Schütz erwartet, dass es ein versöhnlicher Abschied für ihn werden wird nach sieben Jahren SEF. „Am Ende war ich zufrieden mit der Vorbereitung“, lobt der 46-Jährige die Arbeit seines Teams. Dass es personell aufwärts geht, sieht er als klaren Vorteil. Endlich könne er auf Alternativen zurückgreifen und jeweils die passende und beste Elf in die Partie schicken. „Ich erwarte, „dass wir uns ganz anders präsentieren werden als noch in der Vorrunde.“ Trotzdem hat es das Auftaktprogramm in sich, in den ersten fünf Partien geht es gleich gegen Deisenhofen (Sa., 15 Uhr, Savoyer Au), Kastl und Landshut - drei Ligaschwergewichte.

Text: Matthias Spanrad

