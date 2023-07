SC Oberhummel peilt erneut Klassenerhalt an

Einen besseren Tabellenplatz als Rang zehn in der vergangenen Saison und möglichst souverän den Klassenerhalt in der A-Klasse 6 schaffen.

Oberhummel – So lauten die Ziele von Trainer Anton Hirschfeld und den Kickern des SC Oberhummel. Innerhalb seiner jungen Mannschaft sieht der Coach weiterhin gute Entwicklungsschritte – nur die Defensive passte bisher noch nicht perfekt: „Stehen wir kompakt hinten, gelingt uns nach vorne kaum etwas. Versuchen wir es offensiver, dann entstehen zu viele Lücken“, beschreibt Hirschfeld die Problematik.

Der 31-Jährige zeigt sich allerdings optimistisch, dass sich bis zum Saisonauftakt noch deutliche Verbesserungen einstellen. Neuverpflichtungen von anderen Vereinen stehen nicht zu Buche, mit Noah Träger und Leon Jenuwein rücken jedoch zwei Nachwuchskräfte in die Herrenbereich auf. Vor allem Träger habe schon in dieser Saison das Zeug zum Stammspieler, sagt Hirschfeld: „Ich traue es ihm zu.“ Auch Jenuwein dürfte das eine oder andere Mal A-Klassen-Luft schnuppern, aktuell aber eher Einsatzzeit in der Zweiten bekommen.

Wenn man es verhindern könne, erneut viele Gegentore zu kassieren, dann dürfte der SC Oberhummel die Runde mit einem guten Ergebnis abschließen. „Es ist aber natürlich klar, dass es für uns nur um den Klassenerhalt geht“, bekräftigt Spielertrainer Hirschfeld. (hz)