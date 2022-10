SE Freising: „Wenn du deine Chancen nicht nutzt, wird das eben bestraft“

Bis zur letzten Minute kämpften die Fußballer des SEF, hier Florian Machl (r.) am Freitagabend, um den 0:3-Rückstand gegen den ASV Dachau noch aufzuholen. Die Domstädter trafen allerdings nur zweimal. © lehmann

Der SE Freising verliert gegen den ASV Dachau sein zweites Spiel in Folge. Fast wäre die Elf von Florian Bittner nach 0:3 noch zurückgekommen.

Freising –Nach fünf Siegen am Stück ist aktuell der Wurm drin bei den Fußballern des SE Freising. Am Freitagabend unterlagen die Lerchenfelder dem ASV Dachau mit 2:3 (0:2). Wieder einmal blieb die Erkenntnis: Wer den Gegner zum Toreschießen einlädt, steht am Ende mit leeren Händen da. „Ich hab’ mich heute geärgert, so ein Spiel darfst du nie verlieren“, sagte Trainer Florian Bittner.

SE Freising: Schlechte Chancenverwertung und katastrophales Abwehrverhalten

Nach der Pleite in Unterföhring hatten sich die Gelb-Schwarzen gegen den Aufsteiger etwas ausgerechnet. Doch wie zu Beginn der Saison standen sich die Hausherren selbst im Weg – in der Offensive und der Defensive. Denn die ersten 20 Minuten gehörten klar dem SEF, was jedoch fehlte, war der Führungstreffer. Luka Brudtloff, Christian Schmuckermeier und Felix Günzel wurden mehrmals in aussichtsreiche Positionen gebracht, am Ende ging der Ball jedoch entweder knapp am Tor vorbei oder wurde zur Beute von ASV-Keeper Korbinian Dietrich. „Wenn du deine Chancen nicht nutzt, wird das eben bestraft“, bediente sich Bittner einer fast schon abgedroschenen Fußballweisheit.

Doch sie stimmte, da zur Pause plötzlich die Dachauer vorne lagen. Das 1:0 durch Tim Bürchner war noch fein herausgespielt, sein satter Fernschuss schlug unhaltbar im Kreuzeck ein (21.). Das 0:2 verteidigten die Freisinger katastrophal: Zunächst bekam Fabian Löw auf der rechten Außenbahn überhaupt keinen Zugriff und konnte die Flanke nicht verhindern, im Zentrum wehrte Keeper Maximilian Oswald den ersten Versuch noch ab, im Nachschuss traf dann aber Yazid Ouro-Akpo Adjai (40.). (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SE Freising: Magat und Fischer verkürzen, Schlussoffensive verpufft aber

Nach dem Seitentausch schien die Partie endgültig gelaufen, als sich der SEF-Schlussmann seinen ersten größeren Schnitzer in dieser Saison leistete. Er schoss bei einem Passversuch Gegenspieler Andreas Roth an, von dem der Ball anschließend ins Tor kullerte (57.). Trotz des Drei-Tore-Rückstands gaben die Freisinger nicht auf und waren nur wenige Minuten später wieder im Spiel. Dieses Mal hatte ASV-Torhüter Dietrich einen Fernschuss nur abtropfen lassen können, im Nachsetzen war Selim Magat zur Stelle und spitzelte das Leder aus kurzer Entfernung über die Linie (62.). Drei Minuten später verkürzte die Eintracht erneut: Felix Fischer konnte den Ball nach einer Ecke im Strafraum direkt nehmen und zum 2:3 in die Maschen wuchten (65.).

Die Schlussoffensive des SEF verpuffte allerdings. Die Freisinger waren zwar bemüht, das Comeback zu vervollständigen und zumindest den Ausgleich zu erzielen, weshalb Trainer Florian Bittner unter anderem auf eine Dreierkette umstellte. Wirklich klare Möglichkeiten, wie noch im ersten Durchgang, gab es nun aber nicht mehr. Es blieb beim 2:3 gegen den von Ex-SEF-Akteur Manuel Haupt trainierten ASV. „Wenn wir unsere Fehler abstellen, sind wir nicht weit weg von einem erneuten Sieg“, zog Bittner etwas Positives aus der Niederlage. (Matthias Spanrad)

