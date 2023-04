SE Freising: Bittner erwartet nach schwacher Landshut-Leistung eine Reaktion

Augen zu und durch: SEF-Verteidiger Osaro Aiteniora beim Kopfballduell im Spiel gegen den VfB Forstinning. lehmann © Lehmann

Der SE Freising verpasste es, sich in Landshut weiter vom auf einem direkten Abstiegsplatz liegenden ASV Dachau abzusetzen. Jetzt geht es gegen Unterföhring.

Freising – Manchmal schadet es nicht, etwas Dampf abzulassen. So analysierte Florian Bittner, Spielertrainer des SE Freising, am Dienstagabend emotionsgeladen das Auswärtsspiel der Seinen bei der SpVgg Landshut, das die Gelb-Schwarzen mit 0:1 verloren hatten. Wegen des Patzers des ASV Dachau verpassten die Lerchenfelder obendrein die Chance, den Abstand zum ersten direkten Abstiegsplatz auf vier Punkte zu vergrößern. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) geht es zu Hause gegen den FC Unterföhring.

SE Freising: Keiner machte in Landshut den Mund auf

Als „absolut enttäuschend und leer“ bezeichnete der Coach den jüngsten Auftritt. Die Freisinger wirkten ein wenig wie das Kaninchen vor der Schlange – so war der SEF nach der starken Leistung gegen Forstinning zurück auf dem Boden der Tatsachen. Mit dem ersten Durchgang war Bittner noch halbwegs zufrieden, in den zweiten 45 Minuten sei die Performance aber noch schlechter gewesen als bei der 0:5-Klatsche gegen Eggenfelden. „Meine Mannschaft hat am Dienstag ängstlich und überfordert gewirkt.“

Die viel größere Kritik: Es habe ein Lautsprecher auf dem Platz gefehlt. Einer, der die jungen und überforderten Spieler führt und Kommandos gibt. Bittner selbst war zu dem Zeitpunkt mit einer Platzwunde bereits draußen – der Moment, ab dem es etwas bergab ging. Landshut konnte dies jedoch nicht bestrafen. Der Coach hätte die erfahrenen Akteure gerne in die Pflicht genommen – aber Co-Trainer Michael Schmid fehlte. Florian Schmuckermeier und der nach einer Umstellung in die Innenverteidigung gerutschte Sebastian Thalhammer waren nach überstandenen Verletzungen mehr mit sich selbst beschäftigt. „Und Jonas Mayr war leider noch nie ein Lautsprecher“, so Bittner.

Bittner: „Gegen Unterföhring dürfen wir uns nicht so gehen lassen“

Deswegen hatten die Domstädter am Donnerstag im Training einiges zu besprechen. „Ich erwarte jetzt schon, dass von der Mannschaft eine Reaktion kommt“, lautet die klare Ansage. „Vor allem, weil Unterföhring ein anderes Kaliber wird, da dürfen wir uns nicht so gehen lassen.“

Personell sieht es zumindest wieder etwas besser aus: Schmid ist zurück, Felix Fischer kann auch wieder mitwirken. Und Bittners Brummschädel? Der wurde inzwischen genäht – „zur Not spiele ich mit Badekappe“. An so viel Ehrgeiz können sich wohl manche Akteure noch eine Scheibe abschneiden. VON MATTHIAS SPANRAD

Aufstellung:

Trost – Tatzer, Mayr, Schmid, Rist – Fischer, Thalhammer – Rudzki, Bittner, Günzel – Brudtloff.

