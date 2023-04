SE Freising: Contu gibt Posten als Abteilungsleiter aus privaten Gründen ab

Frank Contu war zwei Jahre lang Fußball-Abteilungsleiter beim SEF. © LRA

Nach zwei Jahren scheidet Frank Contu als Abteilungsleiter des SE Freising aus. Während sich die Jugendteams im Aufschwung befinden, strauchelt das Herrenteam.

Freising – Leicht ist Frank Contu diese Entscheidung nicht gefallen: Seit zwei Jahren ist der Lerchenfelder Abteilungsleiter bei den Fußballern des SE Freising, zuvor hatte er die Funktion bereits einige Zeit kommissarisch ausgeübt. Seit mehreren Jahrzehnten schlug sein Herz zunächst für die Eintracht, dann für den fusionierten SE Freising. Nun gab der Spartenchef im Vorfeld des Heimspiels gegen den VfB Forstinning (Freitag, 19.30 Uhr) bekannt, dass er seinen Posten abgeben möchte. Bei den gestrigen Neuwahlen musste somit ein Nachfolger bestimmt werden (Bericht folgt).

SE Freising: Contu möchte die Zeit als Funktionär und Jugendtrainer nicht missen

„Rein private Gründe sind es“, erläutert Contu, „ich kann aktuell nicht mehr die Zeit aufbringen, um das sinnvoll durchzuziehen.“ Ein herber Verlust, gerade in Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, Leute für das Ehrenamt zu begeistern. „Es ist schon auch meine Aufgabe, dem Verein einen Nachfolger zu suchen“, sagt der scheidende Funktionär.

Sein Nachfolger wird am Roider-Jackl-Weg ein gut bestelltes Feld vorfinden: Die SEF-Jugendteams schicken sich an, an alte Erfolge anzuknüpfen, und das Herren-Team präsentierte – mit Ausnahme der aktuellen Spielzeit – zuletzt erfolgreichen Fußball in der Landesliga. Die Gelb-Schwarzen schnupperten sogar mehrfach am Aufstieg in die Bayernliga. Jedoch – das bekommt der Verein jetzt zu spüren – wird es immer schwieriger, Menschen für zeitaufwändige Ehrenämter zu gewinnen. „Mir tut das schon weh, wenn ich die Situation gerade erlebe“, hadert Frank Contu. Generell, das berichtet der erfahrene Funktionär, der bei den Domstädtern unter anderem Jugendleiter und Nachwuchstrainer war, werde es immer kniffliger, Leute zu finden, die sich einbringen und Zeit investieren wollen. Das sei einem gesellschaftlicher Wandel geschuldet, betreffe aber jeden Klub.

SE Freising: Contu zuversichtlich, dass der Klassenerhalt gelingt

„Jedoch möchte ich die Zeit als Funktionär und Trainer nicht missen. Allein, wo wir überall hingekommen sind und was wir erlebt haben“, schwärmt der Freisinger. Contu hadert hingegen damit, den Verein in der aus Sicht der Landesliga-Mannschaft äußerst brisanten sportlichen Situation zu verlassen. Aktuell sind die Mannen um Coach Florian Bittner Vorletzter, der Abstieg in die Bezirksliga schwebt zumindest als dunkle Gewitterwolke über der Savoyer Au. „Ich sehe noch nicht, dass wir schon sicher runtergehen“, beschwichtigt der langjährige Vereinsverantwortliche. Viel zu eng gehe es in der Landesliga her – bis hinauf zu Tabellenplatz vier seien alle Teams eng beisammen. „Bei der Drei-Punkte-Regel ändert sich da bei ein, zwei Siegen schnell was.“ Immerhin: Zuletzt konnten sich die Lerchenfelder etwas stabilisieren, verloren von vier Partien nur eine. „Wir müssen jetzt einfach nur unsere Stärken auf den Platz bekommen.“

Besonders freuen würde es Frank Contu, der dem Klub freilich weiter treu bleiben und nach Möglichkeit jede Partie der Ersten verfolgen wird, wenn am Ende nicht nur die Relegation, sondern der direkte Klassenerhalt stehen würde. Dann würde es dem Lerchenfelder wohl leichter fallen, Abschied genommen zu haben. VON MATTHIAS SPANRAD

