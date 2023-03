SE Freising: „Den Schwung wollen wir jetzt mitnehmen“

Ein Fall für die Startelf: Freisings Youngster Liam Russo (r.) traf gegen Bruckmühl zum 2:0 und darf nun hoffen, am Samstag gegen Traunstein von Beginn an auf dem Platz zu stehen. © Lehmann

Fußball-Landesligist SE Freising ist trotz des jüngsten Coups weiterhin zum Punkten verdammt. Jetzt geht es gegen den Tabellendritten.

Freising – Ein kleiner Stein war das schon, der den Fußballern des SE Freising da vom Herzen gefallen ist. Überraschend gewannen die Lerchenfelder am vergangenen Wochenende bei Tabellenführer Bruckmühl. Und hätten sie nicht drei Zähler in der Fremde eingefahren, die Lage würde ob der Ergebnisse der Konkurrenz doch recht düster aussehen.

Dick drin im Tabellenkeller stecken die Freisinger immer noch. Der Sieg fungiert aber trotzdem als Mutmacher. So hat man beim SEF gesehen, dass man das Gewinnen gegen einen Ligakonkurrenten noch nicht verlernt hat. „Schon Wasserburg war ein erster Schritt“, hatte Spielertrainer Florian Bittner davor beobachtet. Nach dem Rückschlag gegen Pullach besannen sich die Seinen wieder und stellten eine Woche später also ihre Landesliga-Tauglichkeit unter Beweis. Bittner: „Den Schwung wollen wir jetzt mitnehmen.“

Laufen und rennen bis zum Umfallen

Was die Domstädter auch mitnehmen wollen, sind ein paar Dinge, die im Alpenvorland immer besser geklappt haben und die jetzt eine Blaupause sein sollen für das Heimspiel am Samstag gegen den SB Chiemgau Traunstein (14 Uhr, Stadion Savoyer Au). Zum einen, und da freut sich das Phrasenschwein, sind das alte Fußballtugenden. Laufen und rennen bis zum Umfallen würde Bittner seine Jungs gern sehen. „Wir müssen“, wie er es nennt, „den Kampf wieder annehmen.“

Eine Tatsache, die heuer schon mal gut, aber auch schon weniger gut geklappt hat. In manchem Spiel hatten die Körpersprache und die Einstellung, gelinde gesagt, weniger gepasst. Bei aller Euphorie, der Coach ist auch ehrlich: „Der Sieg gegen Bruckmühl ist nur etwas wert, wenn wir jetzt nachlegen.“ Wieder so eine Phrase, doch sie stimmt. Mit Remis werden die Eintrachtler nicht weit kommen. Es ist also Zeit, die ersten Heimpunkte 2023 einzufahren.

Sebastian Thalhammers Ausfall trifft den SEF hart

Auf was es gegen die Fahrstuhltruppe aus dem Chiemgau ankommen wird? Hier hat Bittner einen klaren Plan: „Gegen Bruckmühl hat es gut geklappt, dass wir die Fehler des Gegners ausnutzen. Das müssen wir weiter ausbauen.“ Personell kann Freisings junger Coach nahezu auf die volle Kapelle zurückgreifen. Hart trifft den SEF allerdings der Ausfall von Mittelfeld-Dreh-und-Angelpunkt Sebastian Thalhammer, der sich einen Zeh gebrochen hat.

Fragen wird sich Florian Bittner auch, ob’s Zeit für eine kleine Rotation ist. Vor allem Maxi Rudzki brachte zuletzt viel Schwung ins Freisinger Spiel, auch Youngster Liam Russo empfahl sich mit dem 2:0 für einen Auftritt von Anfang an. Was Bittner aktuell braucht, sind keine Akteure, die in Schönheit sterben, sondern welche, die quasi mit dem Messer zwischen den Zähnen auflaufen.

Aufstellung:

SE Freising: Trost – Aiteniora, Mayr, Schmid, Rist (Tatzer) – Fischer, Bittner – Rudzki, F. Schmuckermeier, Ch. Schmuckermeier – Russo.