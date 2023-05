SE Freising: Die Situation wird immer aussichtsloser

Teilen

Vorlagengeber: Domagoj Tiric (blau-weiß), der hier von Schwaigs Mario Simak (l.) verfolgt wird, bereitete den Freisinger Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 vor. Foto: riedel © riedel

Der SE Freising verliert auch beim FC Schwaig. Bei vier Punkten Rückstand muss der SEF nun am Freitag beim Spitzenreiter gewinnen, sonst ist der Abstieg fix.

Freising – Der Abstieg aus der Landesliga Südost wird immer wahrscheinlicher für die Fußballer des SE Freising. Nach dem 2:4 (0:2) am Freitagabend beim FC Schwaig sind die Chancen auf den Klassenerhalt für die Lerchenfelder wohl nur noch theoretischer Natur. Die Hoffnung, sie stirbt zwar bekanntlich immer zuletzt, aber schön langsam werden sich die Domstädter mit dem Abstieg in die Bezirksliga abfinden müssen. Zwei Partien stehen nun noch aus – und nur, wenn der SEF beide gewinnt und der ASV Dachau aus seinen beiden übrigen Matches maximal einen Zähler holt, würden sich die Gelb-Schwarzen in die Relegation retten.

Schwaigs Raffael Ascher düpiert den SE Freising mit einem Hattrick

Beim Auftritt im nahe gelegenen Schwaig waren die Gäste erneut weitestgehend chancenlos. Doch immerhin konnten die Lerchenfelder, die erneut ohne ihr spielendes Trainerduo Florian Bittner und Michael Schmid antreten mussten, im Angriff mal wieder zwei Erfolgserlebnisse sammeln. Vor allem im ersten Durchgang fanden die Freisinger aber quasi nicht statt. Sie wirkten gehemmt von der Aufgabe, vorlegen zu müssen – der ASV Dachau spielte erst am Samstag (3:3 gegen den VfB Forstinning). Die Hausherren hatten ein deutliches Chancenplus zu verzeichnen, während der SEF offensiv überhaupt nicht in Erscheinung trat.

Dennoch dauerte es recht lange, bis Schwaig in Führung ging. Zunächst schloss Vincent Sommer kurz vor der Pause nach einer schnellen Drehung von der Strafraumgrenze ab (39.), und nur wenige Minuten später war die Messe dann fast schon gelesen: Freising verteidigte bei einer Ecke ungenügend, sodass Raffael Ascher locker einköpfen konnte (45.).

Nach dem Seitentausch kam dann kurzzeitig Hoffnung im Freisinger Lager auf, als Maximilian Rudzki ein Tiric-Zuspiel im zweiten Anlauf im Gehäuse unterbringen konnte (53.). Doch quasi im Gegenzug stellte Schwaig den alten Abstand wieder her und zog dem Vorletzten so endgültig den Zahn. Freising klärte eine Flanke nicht, und so traf Ascher zum 3:1 (56.).

Ganz klein beigeben wollten die Freisinger angesichts des drohenden Abstiegs aber doch noch nicht: Mit einem Foulelfmeter stellte Stürmer Luka Brudtloff auf 2:3 (89.), doch in der Nachspielzeit gab’s dann auch für die Hausherren noch einen Strafstoß, den Ascher zu seinem dritten Treffer der Partie (90.+1) verwandelte. Gewinnt der SEF somit am Freitag nicht gegen Tabellenführer Kirchheimer SC, ist der Abstieg in die Bezirksliga besiegelt. VON MATTHIAS SPANRAD