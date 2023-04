SE Freising: Eine wichtige Achse verpasst den Abstiegskracher beim ASV Dachau wohl

Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Sebastian Thalhammer (l.), hier im Spiel gegen Pullach. Er fehlte diese Woche krankheitsbedingt. Foto: michalek © michalek

Der SE Freising hat vor dem immens wichtigen Spiel beim ASV Dachau große personelle Probleme zu beklagen. Trainer Bittner spricht von einem „wirklichen Endspiel“.

Freising – Ein bisschen bezeichnend ist es schon bei den Fußballern des SE Freising: Da die Offensive immer wieder stottert, ist aktuell mit Felix Fischer ein zentraler Mittelfeldspieler der torgefährlichste Akteur der Gelb-Schwarzen. Gegen Unterföhring traf das Eigengewächs zum zwischenzeitlichen 1:2, beim 3:1-Erfolg gegen Forstinning gelang dem 20-Jährigen sogar ein Doppelpack. Flaute herrscht dagegen bei den Kickern, die eigentlich für das Toreschießen verantwortlich sind. Trainer Florian Bittner wird’s egal sein, wer beim immens wichtigen Gastspiel beim ASV Dachau (Samstag, 13 Uhr) die Treffer markiert.

SE Freising: Co-Trainer Michael Schmid fehlt mit Verdacht auf Bänderriss

Die Angriffssorgen des SEF sind ein Grund, warum die Abstiegsrelegation bei acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer wohl bald traurige Gewissheit werden wird – wenn nicht sogar der direkte Gang in die Bezirksliga. Am Wochenende steht somit ein kleines Schicksalsspiel für den SEF an, wenn nicht sogar ein „wirkliches Endspiel“, wie es Bittner bezeichnet. Vorletzter gegen Drittletzter – der Sieger, da muss man kein Prophet sein, dürfte im Endspurt die besten Karten haben, zumindest in die Saisonverlängerung zu kommen. Vor allem für den SEF könnte ein Dreier vorentscheidenden Charakter haben.

Jedoch – und so frustriert hat man Freisings jungen Coach selten erlebt – stehen die Vorzeichen für das schwere und wegweisende Match mehr als ungünstig. Bittner hat nicht die üblichen personellen Problemchen – ihm fehlt am Samstag wohl gleich eine wichtige Achse: Co-Trainer Michael Schmid ist sicher raus, nach einem Trainingsfoul musste er diese Woche mit Verdacht auf Bänderriss zum MRT. Bei Kapitän Florian Schmuckermeier zwickt weiter der Oberschenkel, und auch Sechser Sebastian Thalhammer fiel die ganze Woche krank aus. „Die, die uns zusammenhalten, fehlen wohl“, so Bittner. Dabei braucht der SEF aktuell alle Mann, vor allem die mit Erfahrung.

SE Freising: Bittner geht von einem abwartenden Match aus

„Gegen Dachau wird das wahrscheinlich sehr zweikampfbetont“, sagt der Coach, der ansonsten gespannt ist, wie die Partie laufen wird. Entweder die beiden Teams belauern sich oder es wird 90 Minuten mit offenem Visier gespielt. „Ich gehe aber von einem abwartenden Match aus“, spekuliert Freisings Trainer. Wenn Mittelfeldmann Felix Fischer am Ende wieder mindestens ein Mal trifft, haben die Freisinger gute Aussichten. VON MATTHIAS SPANRAD

Aufstellung:

Trost – Aiteniora, Mayr, Thalhammer, Tatzer - Bittner, Rist – Rudzki, Bittner, Tiric – Brudtloff.

