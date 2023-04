SE Freising: Einstellung ist gefragt – Rudzki als Stimmungsmacher und Mentalitätsmonster

Rechtfertigte seinen Startelf-Einsatz: Maximilian Rudzki (l.), hier im Kampf um den Ball im Heimspiel gegen Eggenfelden, ist laut Spielertrainer Florian Bittner „immer da“ und „arbeitet ohne Ende“. © LEHMANN

Nach dem Heimsieg gegen Forstinning geht der SE Freising mit Rückenwind in das Auswärtsspiel bei der SpVgg Landshut. Nur, wer die richtige Einstellung hat, wird spielen.

Freising – Am Ende sollte es schon das ganze Stadion hören: Maximilian Rudzki, der so etwas wie der Stimmungsmacher im Team der Landesliga-Kicker des SE Freising zu sein scheint, stand im Kreis seiner Mitspieler und stimmte zum in Fußballkreisen üblichen Humba-Singen an. Dabei schrie er sich regelrecht die Seele aus dem Leib. „Ausrufezeichen“, hallte es durch die Lerchenfelder Nacht. Warum auch nicht? Denn es gab am Freitag in der Savoyer Au nicht nur einen Heimsieg zu feiern, sondern man hatte auch den Eindruck, als sei den Lerchenfeldern vor dem heutigen Gastspiel in Landshut (19.30 Uhr) zumindest ein kleiner Stein vom Herzen gefallen.

SE Freising: Direkter Abstieg, Relegation oder fixer Klassenerhalt – alles ist noch möglich

Beinahe tadellos war der Auftritt gegen den VfB Forstinning, und als neutraler Beobachter war man geneigt zu kommentieren: So wenn es die ganze Saison gelaufen wäre am Roider-Jackl-Weg! Dann müssten sich Trainer Florian Bittner und Co. wahrscheinlich keine Sorgen über den Ligaverbleib machen. So aber ist wohl Zittern bis zum Schluss angesagt. Der direkte Abstieg kann es ebenso werden wie die Saisonverlängerung über die Relegation. Der direkte Klassenerhalt ist allerdings auch noch nicht vom Tisch. Am Freitag geisterte auf der Tribüne herum, dass am Ende sogar Platz 14 reichen könnte, um direkt drinzubleiben – die beiden 14. mit dem besten Punktequotienten aus den fünf Landesligen entgehen der Relegation.

Freising hat jetzt sieben Endspiele vor der Brust, so auch heute Abend mit dem Gastspiel bei der SpVgg Landshut. Das Match gegen Forstinning hat schon einmal einen Vorgeschmack darauf gegeben, dass wohl nur noch die Akteure Einsatzzeiten bekommen werden, bei denen die Einstellung stimmt. Maximilian Rudzki ist einer von diesen, vielleicht nicht der edelste Techniker, aber ein Kämpfer vor dem Herrn. „Er hatte sich den Startelfeinsatz längst verdient, ist immer da, arbeitet ohne Ende“, lobte Bittner. Auch Sebastian Thalhammer ist nicht mehr aus der Anfangsformation wegzudenken, wie Luka Brudtloff rackert der lange verletzte Routinier fast bis zur Erschöpfung.

Bittner warnt vor SpVgg Landshut: „Das waren immer hart umkämpfte Partien gegen die“

Einiges aus dem jüngsten Erfolg könne man beim Gastspiel in der niederbayerischen Landeshauptstadt ebenso anwenden, doch der Trainer warnt: Landshut werde ein ganz anderes Match. „Das waren immer hart umkämpfte Partien gegen die.“ Forstinning hatte sich am Ende nur noch halbherzig gewehrt – in der Dreihelmenstadt dürfte das anders aussehen. „Und die haben gerade mit jungen Spielern über Jahre eine enorme Qualität“, sagt der Coach.

Der SEF hat aus dem Hinspiel (2:4) noch eine Rechnung mit den Landshutern offen. Die Zeiten haben sich allerdings geändert. Zuletzt wirkten die Domstädter – mit kleinen Ausnahmen – richtig sattelfest und nicht wie ein sicherer Abstiegskandidat. Zeit also, um das nächste Ausrufezeichen folgen zu lassen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Stimme von Maximilian Rudzki bis dahin erholt hat, um nach dem Abpfiff wieder standesgemäß feiern zu können. VON MATTHIAS SPANRAD

Aufstellung:

Trost – Tatzer, Mayr, Schmid, Rist – Fischer, Thalhammer – Rudzki, Tiric, Bittner – Brudtloff.