SE Freising empfängt TSV Eching zum Derby: Bittner gegen Ex-Schützlinge und Hochzeitsgäste

Erstes Liga-Aufeinandertreffern seit sechs Jahren

Von Matthias Spanrad schließen

Freising gegen Eching: Das traditionsreiche Derby geht nach sechs Jahren in die nächste Runde. Zudem kehrt Ex-Coach Florian Bittner zurück in die Savoyer Au.

Eching/Freising – Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass die Fußballer des SE Freising und des TSV Eching zuletzt in einem Pflichtspiel aufeinandertrafen. 0:0 endete die Partie in der Landesliga Südost seinerzeit. Michael Schmid und Mesut Toprak trugen damals wie heute das gelb-schwarze Trikot, Florian Bittner das des TSV Eching. Es dürfte am Freitagabend (19.30 Uhr) eine besondere Partie für den 32-jährigen Mittelfeldakteur werden, der in der vergangenen Saison noch Spielertrainer beim SEF war, im Frühsommer aber etwas überraschend vom Hof gejagt wurde.

Bittner: „Für die 90 Minuten wird jegliche Freundschaft ad acta gelegt“

Nun gibt’s mit dem neuen, alten Verein die rasche Rückkehr an den Roider-Jackl-Weg. „An sich ist das erstmal ein Spiel wie jedes andere auch“, versucht der Ex-SEF-Trainer zunächst, den Ball flach zu halten. „Und ich freue mich auf die meisten Gesichter.“ Dennoch: Die Brisanz des Duells kann Bittner freilich nicht verhehlen. Zum einen ist in einem Derby, gerade zwischen Freising und Eching, immer Feuer drin. Zum anderen hat er vor kurzem geheiratet, und ein Großteil der Mannschaft des SEF war unter den Gästen. „Für die 90 Minuten wird aber jegliche Freundschaft ad acta gelegt“, verspricht der 32-Jährige. „Ansonsten wird’s von mir kein böses Blut geben.“

Treffen wird der frisch Vermählte am Freitagabend auch seinen Nachfolger bei der Eintracht, Alexander Schmidbauer. Dieser will und kann die Trennung im Sommer nicht beurteilen, vielmehr ergreift er sogar Partei für seinen Vorgänger. „Er hat es verdient, dass er ordentlich begrüßt wird und man sich in die Augen schauen kann.“ Ansonsten überwiegt beim neuen SEF-Coach die Vorfreude auf das erste Liga-Heimspiel – und vor allem auf das Derby mit den Zebras. Das, gesteht der 34-Jährige, beim SEF schon Thema gewesen sei, als vor wenigen Wochen der Spielplan veröffentlicht worden war. „Und Derbys sind immer eine coole Sache.“ Positiv ist auch, dass die Lerchenfelder mit einem Erfolgserlebnis ins Landkreis-Duell gehen können: Beim Ligaauftakt habe einiges schon richtig gut geklappt, etwa in der Offensive. „Gegen Eching wird’s aber ein noch größerer Fight werden“, prognostiziert Schmidbauer. „Die werden sicher alles reinhauen.“ Personell kann die Eintracht quasi aus dem Vollen schöpfen. Einzig Jozo Bobonja ist noch nicht spielberechtigt, zudem fehlt Ersatz-Keeper Niclas Karremann wegen einer Bauchmuskelzerrung.

TSV Eching: Karabazar und Mömkes fallen aus

Dagegen drückt beim TSV Eching personell etwas der Schuh: Tugay Karabazar trug aus dem ersten Spiel einen Wadenbeinbruch davon, zudem fehlt Stürmer Daniel Mömkes aufgrund muskulärer Probleme sicher für das erste von drei aufeinanderfolgenden Derbys. Dennoch: Auch beim TSV ist die Vorfreude auf das Duell in Freising groß. „Wir werden das Spiel so angehen, dass wir bestehen können“, verspricht Spartenchef Peter Hanrieder.

Im Vergleich zum Auftaktmatch besteht noch Steigerungsbedarf beim Aufsteiger. Man habe gegen Schwabing schon gemerkt, dass in der Bezirksliga ein anderes Niveau herrsche, gibt Hanrieder zu. „Und das wird uns in Freising ebenfalls erwarten.“ Verstecken wollen sich die Zebras jedoch keinesfalls, dafür ist der TSV doch zu souverän durch die Kreisliga marschiert. Das Geheimrezept für einen Erfolg in Freising soll deswegen weiter eine sattelfeste Defensive sein – und vorne könnte ausgerechnet Ex-SEF-Spielertrainer Florian Bittner für das erste Erfolgserlebnis der jungen Saison sorgen. Sechs Jahre nach dem 0:0 zwischen den beiden Kontrahenten. VON MATTHIAS SPANRAD

