SE Freising endgültig aller Sorgen entledigt

Gut gemacht, Flo! Freisings Co-Spielertrainer Florian Bittner (4. v. r.) netzte in Kirchheim gleich zweimal ein und ließ sich dafür von seinen Mannschaftskameraden feiern. © Christian Riedel

Die Fußballer des SE Freising haben sich beim Kirchheimer SC mit 4:1 durchgesetzt. Dabei zeigte das Plabst-Team, dass es auch mit Dreierkette klappt.

Freising – Das war schon der zweite deutliche Sieg in Serie für die Landesliga-Kicker des SE Freising: Nach dem 4:1 in Unterföhring zeigten die Lerchenfelder auch am Samstag beim Kirchheimer SC eine sehenswerte Vorstellung und gewannen verdient mit 4:1 (3:1). Dabei gab es für Trainer Alex Plabst noch vor dem Anpfiff eine Hiobsbotschaft.

Eigentlich wollte der SEF-Coach auf seine siegreiche Elf vom Dienstag zurückgreifen, doch Felix Günzel musste aus gesundheitlichen Problemen passen. Und was machte Alex Plabst? Aus der Not eine Tugend. Er stellte gleich das gesamte taktische System um: Statt wie sonst auf eine Viererkette zu setzen, schickte er diesmal nur drei Verteidiger ins Rennen. „Ich hatte das Personal dazu, zudem hat sich das auf dem kleinen Kunstrasen in Kirchheim angeboten“, argumentierte Plabst. Und er sollte mit dieser Taktik richtig liegen: Mit dem vierten Sieg im fünften Spiel seit der Winterpause katapultierten sich die Domstädter nicht nur auf Rang fünf der Landesliga Südost, sondern dürften nun endgültig aller Sorgen um den Klassenerhalt entledigt sein. „Das Thema ist vom Tisch“, prognostizierte selbst der oft zurückhaltende Plabst.

Florian Bittner bringt den SE Freising auf die Siegerstraße

So einfach, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Sache allerdings nicht. Kirchheim, mittlerweile Tabellenvorletzter, ist akut abstiegsgefährdet und begann deswegen sehr engagiert. Freising dagegen agierte anfangs eher fahrig, ließ sich von einer gewissen Hektik anstecken. Außerdem musste sich das Team erst an das neue System gewöhnen. Und dennoch lagen die Gelb-Schwarzen bald vorne: Nach einer feinen Kombination über die linke Seite flanke der diesmal offensiver aufgestellte Daniel Zanker in die Mitte, Florian Bittner vollendete souverän (16.).

Doch der KSC meldete sich zurück: Erst nutzte Leopold Kaiser die fehlende Zuordnung nach einem Eckball, um per Kopf auszugleichen (29.), und wenig später wäre der Sportclub dann sogar fast vorne gelegen: SEF-Keeper Patrik Heilmair hatte im Strafraum hingelangt, Noel Pfeiffer trat zum Elfmeter an, Heilmair bügelte seinen Lapsus aber aus und lenkte den Ball über die Querlatte (39.). Kurz darauf war die Messe quasi bereits gelesen: Zunächst hatte sich Maximilian Rudzki – der Kreisklassen-Neuzugang stand erneut in der Startelf – über die Außen gut durchgesetzt, dann segelte seine Hereingabe mit Hilfe des Pfostens ins lange Kreuzeck (41.). Nur eine Minute später spielte Kapitän Jonas Mayr aus der Abwehr heraus einen gefühlvollen langen Ball nach vorne, Co-Trainer Florian Bittner nahm diesen dankend auf und veredelte das Traumzuspiel zum 3:1 (42.).

Rekonvaleszent Sebastian Thalhammer 85 Minuten auf dem Platz

Nach dem Seitenwechsel warfen die Kirchheimer, die durch die Niederlage in der Tabelle abgerutscht sind, freilich alles in die Waagschale, Freisings Dreierkette verteidigte aber sicher. Und kurz vor Schluss war dann der Deckel endgültig drauf: Pass Domagoj Tiric, Abschluss Luka Brudtloff (80.). Erfreulich für den SEF: Rekonvaleszent Sebastian Thalhammer spielte 85 Minuten, zudem wurde in der Schlussphase auch noch Florian Schmuckermeier eingewechselt.

Spielstatistik:

Kirchheimer SC – SE Freising 1:4 (1:3)

Aufstellung: Heilmair – Aiteniora (83. Löw), Mayr, Schmid – Thalhammer (85. Machl), Fischer – Rudzki (74. Brudtloff), Bittner (74. Geuenich), Zanker, Rohrhirsch (80. Schmuckermeier) – Tiric.

Tore: 0:1 Bittner (16.), 1:1 Kaiser (29.), 1:2 Rudzki (41.), 1:3 Bittner (42.), 1:4 Brudtloff (80.).

Besonderes Vorkommnis: Patrik Heilmair hält Elfmeter von Noel Pfeiffer (39.).

Gelbe Karte: Rudzki.

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (FSV Landau/Isar).

Zuschauer: 100.

