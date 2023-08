SE Freising: Die Abwehr muss noch zusammen finden – Im Sturm überzeugen Schmuckermeier und Kristo

Teilen

Nach einigen Ab- und Zugängen will der SE Freising die Bezirksliga Nord aufmischen. © Stefan Schmiedel

Nach dem Umbruch im Sommer galt es für die Fußballer des SC Eintracht, SE, Freising, eine neue Mannschaft in der Bezirksliga Nord zu formen.

Freising – Mit Rang fünf und neun Zählern aus fünf Partien dürften die Verantwortlichen zufrieden sein. Vor dem Absteiger-Duell mit dem ASV Dachau heute Abend um 19.30 Uhr ziehen wir ein erstes Fazit für die einzelnen Mannschaftsteile.

SEF-Tor: Jonas Trost setzt sich durch

Musste Jonas Trost in der Vorsaison in der Landesliga noch einspringen zwischen den Pfosten, ging der Youngster aufgrund seiner guten Leistungen heuer als Nummer eins in die Spielzeit. Und der 19-Jährige hielt bisher quasi ohne Fehl und Tadel – für sein junges Alter versprüht das Eigengewächs schon eine bemerkenswerte Ruhe. Manchmal müssen die Verantwortlichen den Ehrgeiz des Freisingers sogar einbremsen. Gut für den SEF: Auch auf Ersatzmann Niclas Karremann ist Verlass: Im Pokal gegen Attaching zeigte der großgewachsene Neuzugang einige bemerkenswerte Paraden.

Freisinger Abwehr muss erst noch finden

Wenn es etwas zu verbessern gilt beim SEF, dann ist es die Zahl der Gegentore: Deren zehn sind es schon nach fünf Matches. Dabei hätte der SEF ausgerechnet hier die Routine. Michael Schmid und Osaro Aiteniora wissen, wie man das Tor verteidigt. Doch auch hier muss sich die Kette mit Johannes Kleidorfer und Fabian Löw erst einspielen.

Mittelfeld – Kapitän Felix Fischer und Maximilian Rudzki bislang gesetzt

Die Qual der Wahl hat der Trainer im Mittelfeld. Kapitän Felix Fischer ist gesetzt, ebenso Antreiber Maximilian Rudzki. Drumherum schielen einige Akteure auf einen noch freien Platz im Zentrum. Marcel Hack spielte zu Beginn der Saison, doch auch von Neuzugang Jozo Bobonja hält Trainer Alexander Schmidbauer einiges. Und auf den Flügeln? Oldie Mesut Toprak war bisher gesetzt und hat von seiner Technik und Schnelligkeit nichts verlernt. Viel jugendlichen Elan bringt dagegen Liam Russo mit rein, der in der vergangenen Saison schon einige Duftmarken setzte und heuer auf noch mehr Einsatzzeiten brennt. Alle anderen, vor allem die jungen Neuzugänge, müssen sich aktuell hinten anstellen.

Sturm – Kristo scheint der Hohlenburger-Nachfolger zu sein

Waren die Lerchenfelder zuletzt immer auf der Suche nach einem Nachfolger für Andreas Hohlenburger, könnte dieser nun gefunden sein. Youngster Julian Kristo (20) führt die Torjägerliste der Liga aktuell mit fünf Treffern an und ist extrem emsig. Der letztjährige Neuzugang ackert viel und ist teilweise überall auf dem Platz zu finden. Sein kongenialer Partner: Christian Schmuckermeier. Der 24-Jährige ist ein stetiger Unruheherd, sollte aber seine Schnelligkeit noch gezielter einsetzen – dann könnte auch er seine Ausbeute noch ausbauen. (Matthias Spanrad)