SE Freising gastiert bei wiedererstarktem FC Schwaig – Bittner erwartet „ein absolutes Kampfspiel“

Das letzte Aufbäumen: Der SEF will in den verbleibenden drei Spielen alles reinwerfen – so wie hier Jonas Mayr (l.) gegen Grünwald –, um den Abstieg doch zu verhindern. © Lehmann

Der Abstieg des SE Freising aus der Landesliga könnte am Wochenende Realität werden. Eine Niederlage und ein Sieg des ASV Dachau würden diesen besiegeln.

Freising – Wie heißt’s so schön? Totgesagte leben oft länger. Und genau an dieses Sprichwort klammert sich momentan der SE Freising. Drei Partien sind in der Landesliga Südost noch zu absolvieren, in denen der SEF noch die Chance hat, sich wenigstens in die Abstiegsrelegation zu retten – vorausgesetzt, andere Clubs leisten Schützenhilfe. Denn der ASV Dachau ist bereits mit drei Zählern enteilt und hat zudem den direkten Vergleich bereits für sich entschieden. Verlieren die Gelb-Schwarzen heute Abend (19.30 Uhr) in Schwaig und Dachau gewinnt am Samstag daheim gegen Holzkirchen, ist der direkte Abstieg fix.

Bittner: „Solange rechnerisch etwas möglich ist, glauben wir daran“

Und dennoch, die Lerchenfelder klammern sich an den letzten Strohhalm, um den Gang in die Bezirksliga – es wäre der erste Abstieg seit der Einführung der fünfgleisigen Landesliga und der erste seit dem Abschied aus der ehemaligen Landesliga Süd in der Saison 2006/07 – zu vermeiden. „Solange rechnerisch etwas möglich ist, glauben wir daran“, sagt Trainer Florian Bittner relativ gefasst. Ebenso gefasst reagiert er auf kleine Nebengeräusche. Ein Zitat in der Vorschau auf das Grünwald-Spiel, wonach die Personalgespräche beim SEF in den vergangenen Jahren zu spät geführt worden seien, korrigierte der Coach: Nur in der Vorsaison, nachdem der Abschied von Trainer Alexander Plabst festand, sei zu spät mit den Akteuren verhandelt worden. „Das war damit gemeint“, stellt Bittner klar.

Nun zum Wesentlichen: Die Spielvorbereitung hinterließ den Coach beinahe ein wenig sprachlos. Denn anstatt die Köpfe hängen zu lassen, konnte der SEF-Coach die Seinen im Training kaum bremsen. Ein brutaler Zug sei drin gewesen, berichtet Bittner, „und zudem ein hohes Maß an Disziplin“. Das war in dieser Saison wohl nicht immer der Fall. Bis auf die Langzeitverletzten waren alle da – und wollten sich für das Match in Schwaig präsentieren. Mit welcher Elf wird Bittner also versuchen, die Relegationschancen zu wahren? „Es wird eine Mischung werden“, verspricht er, zwischen den technisch besten Spielern, aber auch denen, die am meisten Motivation mitbringen. „Zumindest im Training haben diese Woche alle Charakter gezeigt.“ Aber: „Für einen Coach ist das keine schöne Konstellation, wenn alle wirklich wollen.“

FC Schwaig um Ex-SEF-Stürmer Benjamin Held nach der Winterpause stark

Co-Trainer Michael Schmid wird dabei erneut fehlen, auch für Bittner selbst kommt das Duell noch zu früh. Ebenso fraglich ist Sebastian Thalhammer, der zuletzt verletzt ausgewechselt werden musste.

Die vom Ex-SEF-Stürmer Benjamin Held trainierten Schwaiger sind nach der Winterpause von der Abstiegszone ins gesicherte Mittelfeld geklettert. „Weil wir unbedingt gewinnen müssen, könnte das ein absolutes Kampfspiel werden“, vermutet Bittner. Held hat den SEF beim Match in Dachau beobachtet. Positiv: Wirklich viel zu sehen bekam der Trainer von seinem damals erschreckend schwachen Ex-Club dabei nicht. Es kann nur besser werden. Totgesagte leben eben manchmal länger.

Aufstellung:

Trost – Aiteniora, Mayr, Kleidorfer, Rist – Thalhammer, Fischer – Rudzki, Tiric, Chr. Schmuckermeier – Günzel.

