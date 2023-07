SE Freising: Gelungener Schmidbauer-Einstand dank Doppelpacker Kristo

Empfahl sich für weitere Startelf-Einsätze: Julian Kristo (r.) erzielte für Freising die Treffer zum 2:0 und 3:1. © Michalek

Der SE Freising hat sich im Testspiel in Unterbruck mit 3:2 durchgesetzt. Dabei feierte auch ein verheißungsvoller Neuzugang für die Defensive sein Debüt.

Unterbruck/Freising – Erst drei Trainingseinheiten hatten sie unter dem neuen Coach Alexander Schmidbauer (34) absolviert. Am Sonntag stand nun das erste Testspiel für den Landesliga-Absteiger SE Freising an – und zwar ein klassisches Derby beim FCA Unterbruck mit Ex-SEF-Stürmer Andreas Hohlenburger. Letztlich stand ein 3:2 (2:1)-Sieg für die Lerchenfelder zu Buche, vollends zufrieden war der neue Freisinger Übungsleiter aber natürlich noch nicht.

Man sah den SEF-Fußballern schon an, dass sie einen Abstieg sowie eine mehrwöchige Pause hinter sich haben und zudem ein neuer Trainer das Zepter übernommen hat. Da können noch nicht alle Automatismen greifen, vieles muss erst neu einstudiert werden, einiges bleibt da noch Stückwerk. „So schnell geht’s einfach nicht“, betonte Schmidbauer. „Insgesamt bin ich zufrieden mit dem ersten Spiel, aber da ist einiges schon noch ausbaufähig.“

Marcel Hack wechselte vom FC Amberg in die Savoyer Au

Personell konnte der neue Trainer nicht aus dem Vollen schöpfen. Neuzugang Mesut Toprak beispielsweise fehlte noch, und auch Osaro Aiteniora konnte im ersten Vorbereitungsspiel nicht mitmischen. Dafür stand – neben einigen Nachrückern aus der eigenen U 18 – ein weiterer Neuzugang in der Freisinger Startelf: Marcel Hack wechselte vom FC Amberg in die Savoyer Au. Den 20-Jährigen hat es zwecks Studium in die Domstadt verschlagen, da machten die Lerchenfelder Nägel mit Köpfen. Hack kann für sein junges Alter bereits einiges vorweisen, er absolvierte in den vergangenen Jahren als Stammspieler 60 Partien in der Landesliga Mitte. „Er passt gut in die Mannschaft“, lobt Schmidbauer den in der Defensive variabel einsetzbaren Akteur. „Er wird uns gut helfen.“

FCA-Anschlusstreffer zum 2:3 kommt zu spät

Gegen Unterbruck hatten die Freisinger zunächst Glück: FCA-Routinier Markus Zacherl hatte die Platzherren per Eigentor ins Hintertreffen gebracht (13.). Danach traf der SEF selbst – Julian Kristo erhöhte auf 2:0 (36.). Doch der FCA wollte sich nicht so einfach geschlagen geben: Andreas Hohlenburger verkürzte auf 1:2, außerdem vergab Unterbruck einen Foulelfmeter. Die Vorentscheidung fiel schließlich eine gute Viertelstunde vor Schluss, als Kristo mit seinem zweiten Tor des Tages auf 3:1 stellte (76.). Der Brucker Anschlusstreffer von Johannes Georgi in der 88. Minute kam zu spät.

FCA-Trainer Alfons Deutinger war trotz der Niederlage zufrieden. Man sei nicht viel schlechter als der Bezirksligist gewesen, sagte der Coach des Kreisligisten. „Mit etwas weniger Pech wäre mindestens ein Remis drin gewesen.“

