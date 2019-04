SEF in der Fremde stark

Landesliga

Die Fußballer des SE Freising lassen doch noch nicht locker. Beim SV Erlbach siegte die Plabst-Elf am Karsamstag mit 4:1 (2:1) und bleibt damit weiter in Schlagdistanz zu Tabellenplatz zwei, den der FC Deisenhofen belegt und den man am kommenden Freitag in der Savoyer Au empfängt.

Freising – Wenn heuer was zusammengeht bei den Fußballern des SE Freising, dann zumindest in der Ferne. Beim FC Töging spielten sich die Lerchenfelder vor zwei Wochen schon in einen kleinen Torrausch und gewannen 5:1, und auch beim nur wenige Kilometer entfernten SV Erlbach erwischte vor allem die SEF-Offensive einen starken Tag. Am Ende gab es am Dreier für den letztjährigen Vizemeister nichts zu rütteln. „Das war heute ein überzeugender Auftritt unserer Mannschaft und ein verdienter Sieg“, resümierte Trainer Alex Plabst. „Toll war auch, welche Moral meine Elf gezeigt hat.“

Die Vorzeichen standen zunächst gar nicht so gut für die Freisinger Truppe. Einige Akteure hatten kurzfristig passen müssen. Unter anderem war Kapitän Michael Schmid nicht mit ins Holzland gereist, er war während der Woche Vater von Zwillingen geworden.

Deswegen brauchten die Gäste auch etwas, um sich neuformiert zu sammeln. Das nutzte Erlbach zunächst aus, um in Führung zu gehen. Nach einer flachen Ecke stand Thomas Deisenböck in zentraler Position frei und schob ein (22.). Doch der SEF schüttelte sich nur kurz und egalisierte recht bald. Philipp Urban, der dieses Mal von Beginn an wieder ran durfte, erhielt in halbrechter Position den Ball. Doch anstatt zu flanken, hielt Urban einfach drauf, und das Leder segelte an Freund und Feind vorbei ins lange Eck (29.).

Nur weitere zwei Minuten später hatte Freising die Partie dann endgültig gedreht. Didier Nguelefack, weiterer Startelf-Nachrücker, hatte sich über die Seite wunderbar freigespielt. Seine anschließende Hereingabe verpasste Andi Hohlenburger noch, doch in dessen Schatten vollstreckte Nureddin El Sayed schließlich (31).

Nach dem Seitenwechsel wackelten die Freisinger dann zunächst, auch Hohlenburger vergab zunächst in aussichtsreicher Position. Doch nach 53 Minuten sorgte Freisings Torjäger vom Dienst schließlich für die Vorentscheidung. El Sayed hatte mustergültig vorgelegt, Hohlenburger schüttelte noch einen Verteidiger ab und schloss ab. Auch für den 4:1-Endstand sorgte schließlich der Top-Torjäger. Nach einem Zuckerpass in die Schnittstelle ließ sich Freisings 30-Tore-Mann nicht zwei Mal bitten und schloss ab (69.). Nun resignierte Erlbach, während Freising durch Hohlenburger und durch den eingewechselten Daniel Müller noch einmal zu zwei dicken Möglichkeiten kam, aber auch so den verdienten Auswärts-Dreier holte.