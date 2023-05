SE Freising hat drei große Zukunftsprojekte: Sportheim-Sanierung, neuer Fußballplatz und Reparatur des Flutlichts

Für ihre langjährige Mitgliedschaft ehrte 1. Vorsitzender Walter Zellner (2. v. l.) Alfons Neumair (20 Jahre), Matthias Strohmaier (40) und Johann Kirchberger (20) vom 1. Vorsitzenden Walter Zellner (v. l.). © Peter Spanrad

Die Vorstandschaft des SE Freising bleibt unverändert. Für seine großen Zukunftsvorhaben bekam der Verein positive Signale von der Stadt Freising.

Freising – Die Mitglieder des SE Freising wählten auf ihrer Jahreshauptversammlung die bisherige Vorstandschaft einstimmig wieder: Walter Zellner (1. Vorsitzender), Franz Xaver Schmid (2. Vorsitzender) und Thomas Diller (3. Vorsitzender und Schatzmeister). Sportreferent Jürgen Mieskes (CSU) und Stadtrat Nico Heitz (Grüne) versicherten, dass der Freisinger Stadtrat trotz der prekären finanziellen Situation derzeit nicht beabsichtige, die freiwilligen Leistungen für den Vereinssport zu kürzen.

SE Freising: Bis zum 100-jährigen Vereinsjubiläum 2027 soll das Sportheim saniert sein

In seiner Rückschau auf das vergangene Jahr berichtete Zellner, dass sich der SEF aufgrund der Pandemie mit Investitionen zurückgehalten habe. Das soll sich möglicherweise bald ändern: Nach 50 Jahren sei es an der Zeit, das Sportheim zu sanieren. „Die Überlegungen dazu stecken aber noch in den Kinderschuhen“, so der Vereinschef. Er wünscht sich, dass die Ertüchtigungen bis zum 100-jährigen Vereinsjubiläum 2027 abgeschlossen sein werden. Sorgen bereiten dem Club in diesem Zusammenhang die steigenden Energiekosten – allein schon deswegen sei eine Sanierung nötig. Der Vorsitzende hofft, dass die Zuwendungen der Stadt dafür reichen werden.

Als sehr positiv bewertete er die Veranstaltung „Sport im Park“ der Stadt Freising und der Vhs, die auch auf der Anlage der SEF-Stockschützen stattfindet. „Sie wird regelmäßig von 40 bis 50 Sportlern genutzt“, sagt Zellner.

Wie es mit dem Sportplatz am fresch, den die SEF-Jugendteams nutzen, weitergeht, konnte der Clubboss nicht sagen. Die Heiliggeist-Stiftung will das Areal bekanntlich für eine mögliche Bebauung nutzen. „Das wird noch ein paar Jahre dauern“, erklärt der Funktionär. Deshalb müsse man sich fragen, ob eine Sanierung der dortigen Umkleiden Sinn macht. Eine Container-Lösung könnte infrage kommen.

Ebenfalls erfreulich ist laut Zellner die Zusammenarbeit mit dem Sportamt der Stadt Freising. Die Kommunikationsprobleme der Vergangenheit seien ausgeräumt. Derzeit werde über einen weiteren Fußballplatz in der Domstadt diskutiert. „Als Standorte stehen ein Areal in Vötting, eines bei den Schlüterhallen und eines am P+R-Platz zur Diskussion.“

Stadt Freising will die freiwilligen Leistungen für die Sportvereine nicht kürzen

Die Flutlichtanlage in der Savoyer Au bereitet seit einiger Zeit Probleme. „Die nötigen Ersatzteile sind momentan nicht lieferbar“, informierte Sportreferent Jürgen Mieskes. „Eine komplette Erneuerung des Flutlichts gibt der Haushalt momentan nicht her. Wir müssen deshalb genau abwägen, wofür die Stadt Geld ausgibt. Aber der Tenor im Stadtrat ist klar: Die freiwilligen Leistungen für die Sportvereine – rund 270 000 Euro im Jahr – sollen nicht gekürzt werden. Die Sportvereine leisten eine wichtige soziale Arbeit.“ Nico Heitz fügte hinzu: „Das gilt fraktionsübergreifend.“

Während es bei den Jugendfußballern bestens läuft, hofft der Vereinschef inständig, dass das kriselnde Landesliga-Team doch noch irgendwie den Klassenerhalt packt. Keinerlei Probleme gebe es hingegen in den Abteilungen Fitness und Gesundheit, Eishockey sowie Stockschießen. Zellner freute sich beispielsweise über den dritten Platz der Black Bears in der Eishockey-Bezirksliga.

Wegen seiner außerordentlichen Verdienste wurde Robert Gintenreiter zum Ehrenmitglied ernannt. Und im Vereinsausschuss gibt es künftig mit dem Liegenschaftsreferenten einen neuen Posten: Die Mitglieder wählten für diese Funktion einstimmig Rainer Mühlbauer. VON PETER SPANRAD