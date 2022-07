SE Freising: 0:5-Heimpleite macht den Fehlstart perfekt

Brennpunkt Strafraum: Die SEF-Kicker blieben auch am Samstagnachmittag vieles schuldig. © Lehmann

Fehlpass-Orgien und weitere Schlafmützigkeiten: Der stark dezimierte SE Freising ging am Samstag gegen Eggenfelden mit 0:5 unter.

Freising – Drei Spiele, null Punkte, 14 Gegentore. Es läuft überhaupt noch nicht für die Fußballer des SE Freising in der Landesliga Südost. Neuer Tiefpunkt: das 0:5 (0:2) vom Samstagnachmittag gegen den SSV Eggenfelden.

Es war ein hehrer Plan, den der neue SEF-Trainer Florian Bittner für diese Saison hatte: Taktische Umstellungen sollten zum Erfolg führen. Unter anderem beordert er seit dem Abgang von Andreas Hohlenburger zwei Stürmer auf den Platz, und in der Abwehr sollte es eine Dreierkette richten. Doch schon am dritten Spieltag rückte Bittner von dieser Taktik ab und baute im zweiten Heimspiel – auch aus Personalmangel – wieder auf vier Männer in der hintersten Reihe. Doch auch die konnten die 0:5-Packung nicht verhindern. „Das war eine volle Katastrophe“, gab der Coach unumwunden zu.

Viele Ausfälle beim SE Freising

Allerdings hat der SEF aktuell auch die Seuche: Nur 13 halbwegs fitte Kicker aus dem XXL-Kader standen am Samstagnachmittag zur Verfügung. Bittner selbst musste als Spielertrainer passen, weil er sich am Dienstag den Oberschenkel gezerrt hatte.

Doch woran lag es nun in der Partie gegen Eggenfelden? Die war nahezu eine Kopie der ersten beiden Saisonspiele. Da wurden die Gelb-Schwarzen von ihren Gegnern nicht unbedingt gegen die Wand gespielt. Musste der SSV auch nicht, denn der SEF knüpfte nahtlos an die Fehlpass-Orgien und Schlafmützigkeiten der beiden jüngsten Auftritte an. Zum Beispiel beim 0:1: Nach einem weiten Einwurf von der rechten Seite kullerte das Leder an Freund und Feind vorbei, ehe Goran Sujic aus kurzer Distanz abschließen konnte (5.). Und nur fünf Minuten später kam es noch dicker: Erneut war ein ruhender Ball der Ausgangspunkt, nach einer Ecke verteidigten es die Hausherren zu schläfrig, und die Kugel landete bei Thomas Wohlmannstetter, der in aller Ruhe einnetzte (10.). Das saß. Das Selbstvertrauen schwand immer mehr – zudem fehlte beim SEF im Spiel nach vorne meist das Tempo, eine echte Torchance kreierten die Gastgeber nicht.

Wenige Lichtblicke in der zweiten Halbzeit

Viel aktiver wurden die Freisinger auch nach dem Seitenwechsel nicht. Immerhin gab es einige wenige gute Aktionen, für die sorgten etwa der nimmermüde Maximilian Rudzki oder auch Felix Fischer und der eingewechselte Marcos Hones. Andere blieben auch gegen Eggenfelden ein Schatten ihrer selbst. Irgendwann hatten sich die Gelb-Schwarzen aufgegeben – und so konnten die Gäste das Ergebnis durch Sujic (69.), Alexander Gordok (82.) und Daniel Ungur (87.) weiter nach oben schrauben.

Fakt ist: Die junge SEF-Elf hat durchaus Potenzial. Aber sie braucht Zeit. Und irgendwann ein Erfolgserlebnis.

Statistik:

SE Freising – SSV Eggenfelden 0:5 (0:2)

Aufstellung: Trost – Löw, Mayr (78. Ederer), Schmid, Rudzki – Fischer, Mitko – Brudtloff (61. Hones), C. Schmuckermeier, Günzel (71. Magat) – Eppink (81. Richter).

Tore: 0:1 Sujic (5.), 0:2 Wohlmannstetter (10.), 0:3 Sujic (69.), 0:4 Gordok (82.), 0:5 Ungur (87.).

Gelbe Karten: Günzel, Mitko.

Schiedsrichter: Marco Blösch.

Zuschauer: 115.

