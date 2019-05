SE Freising: Hoher Überschuss dank Profiverträgen

90 000 Euro Plus im vergangenen Jahr

Die alte Führung ist die neue, finanziell liegt ein mehr als erfreuliches Jahr hinter dem Klub und zudem hat der Verein ein neues Ehrenmitglied: Die Jahreshauptversammlung des SE Freising stimmte vornehmlich versöhnliche Töne an.

Freising – Nicht selten kommt es vor, dass Schatzmeister bei den Jahreshauptversammlungen Unangenehmes zu berichten haben. Nicht aber heuer beim SE Freising, wo Finanzchef Dr. Rolf Schneider den vielleicht positivsten Rechenschaftsbericht der Vereinsgeschichte präsentieren durfte. Auf fast 90.000 Euro beläuft sich der Gewinn des Lerchenfelder Klubs im vergangenen Jahr. „Das“, „schmunzelte Schneider, „würde ich gerne jedes Jahr verkünden.“ Doch das vergangene war ein besonderes Jahr für den SEF, bekamen die Domstädter doch fast 100.000 Euro von der DFL, der Deutschen Fußball-Liga, überwiesen. Als Ausbildungsentschädigung für ihre beiden Kicker Maximilian Thalhammer und Thomas Blomayr, die beide den Sprung in den Profibereich gepackt hatten. „Ohne das Geld“, revidierte Schneider, „hätten wir ein Minus gemacht.“ Die Verbandsabgabe sei höher ausgefallen, Spenden seien ausgeblieben, zudem investierte der Verein allein 15.000 Euro in seine Anlage. Dennoch, der SE Freising steht derzeit gesund da.

Die Mitgliederzahl ist von 643 auf 677 gestiegen, zudem gab es aus den einzelnen Abteilungen vornehmlich Positives zu berichten, wie Vereinschef Walter Zellner betonte. Die Fußballer hatten im letzten Jahr für Furore gesorgt, waren am Ende nur knapp am Aufstieg in die Bayernliga gescheitert. Auch heuer zählen die Kicker um Trainer Alex Plabst zu den Spitzenteams in der Landesliga Südost. „Chapeau“, lobte Zellner, „die letzten zwei Jahre sind die vielleicht erfolgreichsten, die wir im Verein bisher hatten.“

Erfolgreiches gab’s auch von der Eishockey-Abteilung: So hatten die Kurvenkracks nach dem Aufstieg in die Landesliga den Klassenerhalt gepackt. „Es wird im Jugendbereich hervorragende Arbeit geleistet“, lobte Zellner.

Die Sparte war aber auch ansonsten ein Thema der Versammlung. In der neuen Eishalle in der Luitpoldanlage war ursprünglich geplant, dass die Lerchenfelder die Kabinen selbst betreiben. Da das für den SEF jedoch nur schwer zu stemmen war, wurden diese an die Stadt verkauft, der Verein tritt stattdessen als Mieter auf. „Dadurch ist sogar mit einigen Rückerstattungen zu rechnen“, zeigte Zellner auf, „so dass der Eishockeysport in Freising eine Zukunft haben wird.“

Reibungslos verliefen die Neuwahlen, mit Walter Zellner (1. Vorsitzender), Franz Xaver Schmid (2. Vorsitzender) und Dr. Rolf Schneider (Schatzmeister) wurde die gesamte Vorstandsriege einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Neben den Ehrungen für langjährige Mitglieder gab es noch ein besondere Auszeichnung. Fast 23 Jahre war Georg Appel in verschiedenen Positionen für den Verein tätig, am Ende als Abteilungsleiter der Fußballer. Klubchef Walter Zellner verabschiedete seinen langjährigen Weggefährten nicht nur in den Funktionärsruhestand, er überreichte Appel die Ehrenmitgliedschaft beim SEF. „Das hast du dir verdient“, resümierte Zellner. „Der Verein kann nicht hoch genug schätzen, was du in den vergangenen Jahren für ihn geleistet hast.“