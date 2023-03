SE Freising im Abstiegskampf: Trainer stehen nicht zur Diskussion

Mit Kampfgeist aus der Bredouille: Die Freisinger um Felix Günzel (r.) setzen in Bruckmühl auf die Grundtugenden des Fußballs. © Michalek

SEF-Fußballchef Frank Contu steht hinter seinem Trainerteam. Der Mannschaft gibt er für das Bruckmühl-Spiel aber eine Botschaft mit auf den Weg.

Freising – Es gibt Spiele, in denen man nichts zu verlieren hat, die aber gerade deshalb dazu prädestiniert sein könnten, für den Umschwung zu sorgen. Für die Fußballer des SE Freising steht so eine Partie am Samstag (15 Uhr) an, wenn die Reise zum SV Bruckmühl und damit zum Tabellenführer der Landesliga Südost geht. Nicht viele würden wohl einen Cent auf die Lerchenfelder setzen. Warum also nicht mit einem Überraschungssieg für die Wende und zugleich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf sorgen?

Das würde Frank Contu, dem Abteilungsleiter bei den Freisinger Fußballern, gerade in der aktuellen Situation sicher sehr gefallen. Denn die Lage bei den SEF-Kickern ist momentan richtig verzwickt. Um nachzuschauen, wann die Lerchenfelder überhaupt mal im Abstiegskampf steckten, muss man in den Geschichtsbüchern weit zurückblättern: 2007 musste der Club aus der Landesliga in die damalige Bezirksoberliga runter. Doch seit dem Wiedereinzug in die Landesliga anno 2012 waren die Domstädter häufig eher dran, nach der Meisterschaft zu greifen, und beendeten die Spielzeiten fast immer im oberen Tabellendrittel.

Freising fehlen Hohlenburgers Tore

„Heuer war uns aber vorher klar, dass es sehr schwierig wird“, sagt Contu. Die Tore von Goalgetter Andi Hohlenburger, der im vergangenen Sommer zum FCA Unterbruck gewechselt war, „die gehen uns einfach ab“. Und deswegen ist bei den Freisinger Verantwortlichen zumindest niemand überrascht, dass sich die Truppe im Abstiegskampf befindet.

Was beim SEF derzeit aber noch kein Thema ist, ist die Frage nach dem Coach. Spielertrainer Florian Bittner und Co-Trainer Michael Schmid stehen nicht zur Diskussion. „Darüber habe ich überhaupt noch nicht nachgedacht“, beschwichtigt Fußballchef Contu. Die nötigen Impulse sollen also vielmehr aus der aktuellen Truppe kommen. „Solche Schnellschüsse gibt es bei uns nicht. Wir sind zufrieden mit der Arbeit unserer Trainer, und auch die Mannschaft zieht super mit“, betont der SEF-Abteilungsleiter.

„Am Ende kommt es darauf an, wie man verliert.“

Die Führungsriege hat volles Vertrauen in das Team – gibt der Elf für die Partie am Samstag aber auch eine Botschaft mit auf den Weg. Viele rechnen damit, dass die Eintracht-Kicker auch im dritten Pflichtspiel des Jahres 2023 nicht als Sieger vom Platz gehen werden – und natürlich, zeigt Contu auf, könne man beim Überraschungstabellenführer aus Bruckmühl verlieren. „Am Ende kommt es allerdings darauf an, wie man verliert“, sagt der Abteilungsleiter. Er will sehen, dass die Truppe von der ersten bis zur letzten Minute Gas gibt, sich alle reinhängen und kämpfen und auch die Akteure, die auf der Bank sitzen, voll mit dabei sind. Wenn dann am Ende eine Überraschung dabei herausspringt, umso besser.

Mögliche Aufstellung:

SE Freising: Trost – Aiteniora, Schmid, Mayr, Tatzer – Rist, Fischer, Thalhammer, F. Schmuckermeier – Bittner – Brudtloff.

